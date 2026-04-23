VPBank ra mắt Trung tâm cho vay Nhà dự án

VPBank đưa vào hoạt động Trung tâm cho vay Nhà dự án tại Hà Nội và TP HCM, nhằm tập trung xử lý hồ sơ, rút ngắn thời gian giải ngân vốn vay mua nhà, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trung tâm mới thay thế cách xử lý phân tán trước đây bằng cơ chế tập trung, trong đó toàn bộ hồ sơ vay mua và nhận chuyển nhượng nhà dự án, cả sơ cấp và thứ cấp, được xử lý tại một đầu mối. Khách hàng được tiếp cận theo hướng cá nhân hóa. Dựa trên điều kiện tài chính, dòng tiền và mục tiêu sở hữu của mỗi người, các chuyên viên tư vấn sẽ xây dựng phương án vay phù hợp về cơ cấu khoản vay, lãi suất, thời hạn và lộ trình giải ngân. Quy trình phê duyệt được rút ngắn còn khoảng 3 phút, giải ngân trong 72 giờ.

Bên cạnh tốc độ, các gói vay được thiết kế linh hoạt với thời hạn tối đa 35 năm, kết hợp chính sách ân hạn gốc nhằm giảm áp lực dòng tiền giai đoạn đầu. Ngân hàng cũng áp dụng cơ chế cho vay dựa trên hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp mà không cần chờ đến khi có sổ mới, giúp khơi thông giao dịch thứ cấp nhanh chóng.

Hai Trung tâm cho vay Nhà dự án được thành lập tại Hà Nội và TP HCM. Ảnh: VPBank

Trung tâm được ra mắt trong bối cảnh các giao dịch bất động sản trên thị trường thứ cấp, đặc biệt là chuyển nhượng hợp đồng mua bán, ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, phân khúc này vẫn tồn tại nhiều vướng mắc về pháp lý, hồ sơ đặc thù và yêu cầu giải ngân nhanh để đáp ứng tiến độ thanh toán với chủ đầu tư. Các nhà đầu tư cho biết, với các giao dịch vay mua hoặc nhận chuyển nhượng nhà dự án, khách hàng cần đơn vị tài chính có chuyên môn để tư vấn và đồng hành xuyên suốt quá trình giao dịch.

Với đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm trong cho vay bất động sản, am hiểu pháp lý dự án và quy trình thẩm định, khách hàng sẽ được hỗ trợ xuyên suốt từ khâu xây dựng phương án tài chính, hoàn thiện hồ sơ đến nhận diện sớm các rủi ro pháp lý và tài chính có thể phát sinh.

Đại diện VPBank nhấn mạnh việc đồng hành cùng khách hàng là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Trung tâm. Nhà băng kỳ vọng giải pháp này sẽ hỗ trợ nhu cầu an cư của người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh khoản và sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

(Nguồn: VPBank)