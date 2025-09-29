VPBank ra mắt thẻ tín dụng VPBiz Visa Platinum cho doanh nghiệp SME

VPBank ra mắt thẻ tín dụng VPBiz Visa Platinum với nhiều ưu đãi, hạn mức 3 tỷ đồng, miễn lãi tối đa 45 ngày, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp SME quản lý chi tiêu, tối ưu dòng tiền.

Điểm nổi bật của VPBiz Visa Platinum là cơ chế hoàn tiền linh hoạt theo nhóm chi tiêu do doanh nghiệp tự lựa chọn, với mức hoàn tối đa 1%. Tính năng này giúp SME chủ động "thiết kế" ưu đãi phù hợp đặc thù kinh doanh, tối ưu chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, thẻ còn cung cấp hạn mức tín chấp đến 3 tỷ đồng, không cần tài sản bảo đảm, kèm ưu đãi miễn lãi tối đa 45 ngày. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng xoay vòng vốn cho các khoản chi bất ngờ, thanh toán chi phí hay đầu tư thiết bị, duy trì dòng tiền thông suốt.

Ngoài ra, khách hàng được hỗ trợ trả góp linh hoạt tới 36 tháng, giúp giảm áp lực tài chính ngắn hạn và tạo dư địa cho kế hoạch đầu tư dài hạn. Mọi giao dịch qua thẻ đều đủ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hỗ trợ hạch toán minh bạch và tiết kiệm chi phí trong kê khai, nộp thuế.

Thẻ tín dụng VPBiz Visa Platinum được thiết kế riêng cho doanh nghiệp. Ảnh: VPbank

Trong giai đoạn ra mắt, 500 khách hàng đầu tiên mở thẻ và chi tiêu từ 10 triệu đồng trong 30 ngày sẽ được hoàn 2 triệu đồng. Sau đó, VPBank sẽ triển khai nhiều chương trình ưu đãi định kỳ như hoàn tiền, quà tặng và chiết khấu để gia tăng lợi ích cho SME.

Chủ thẻ còn được hưởng ưu đãi từ đối tác như: giảm 30% khi sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử và chữ ký số của NextPay, ưu đãi 10% cho các thiết bị như loa thông báo số dư và máy POS. Đây là những giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành. Chương trình áp dụng đến hết 31/12.

Ông Nhữ Văn Thanh, Giám đốc trung tâm số hóa và giải pháp thanh toán VPBankSME cho biết, VPBiz Visa Platinum là bước đi tiếp theo trong cam kết đồng hành cùng cộng đồng SME. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm mới, giúp doanh nghiệp khai thác tối đa các tính năng tài chính để quản trị chi tiêu, giảm áp lực dòng tiền và kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp sản phẩm, mở rộng đặc quyền để thẻ trở thành công cụ tài chính thiết thực, hữu ích hơn cho khách hàng", ông Thanh nói.

(Nguồn: VPBank)