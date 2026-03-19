VPBank ra mắt nền tảng giao dịch ngoại tệ online cho doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ra mắt VPBank Forex, nền tảng cho phép khách hàng doanh nghiệp theo dõi tỷ giá ngoại tệ theo thời gian thực, thỏa thuận và chốt giao dịch trực tiếp trên nền tảng số.

Theo đại diện VPBank, trong thực tiễn vận hành, giao dịch ngoại tệ của doanh nghiệp thường trải qua nhiều bước thủ công như liên hệ để hỏi giá, chờ báo giá, trao đổi và xác nhận lại qua email hoặc điện thoại trước khi hoàn tất giao dịch. Quy trình này có thể kéo dài, khiến doanh nghiệp dễ bỏ lỡ thời điểm thuận lợi để chốt tỷ giá, đặc biệt khi thị trường biến động nhanh.

Để giải quyết những "điểm nghẽn" này, ngân hàng đã xây dựng nền tảng VPBank Forex, cung cấp nhiều sản phẩm như: mua bán ngoại tệ giao ngay (Spot); mua bán ngoại tệ kỳ hạn (Forward), đồng thời dự kiến bổ sung tính năng hoán đổi ngoại tệ (Swap). Nền tảng hỗ trợ 15 cặp đồng tiền phổ biến trên thị trường, đáp ứng nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

VPBank Forex hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp mua bán 15 cặp đồng tiền phổ biến trên thị trường. Ảnh chụp màn hình

VPBank Forex được thiết kế hướng đến nhóm: chủ doanh nghiệp, giám đốc tài chính (CFO), kế toán trưởng và cán bộ chuyên trách quản trị tài chính - những người ra quyết định dựa trên dữ liệu thị trường và đề cao tính chủ động, chính xác.

Đặc biệt, nhà băng đã tích hợp nền tảng VPBank Forex vào hệ thống ngân hàng số doanh nghiệp VPBank NEOBiz Plus. Nhờ cơ chế đăng nhập một lần (single sign-on), khách hàng có thể đồng thời quản lý nhiều nhu cầu tài chính như dòng tiền, thanh toán, theo dõi tỷ giá theo thời gian thực và chốt giao dịch trực tiếp trên cùng một nền tảng. Theo ngân hàng, việc số hóa quy trình giúp rút ngắn thời gian xử lý từ nhiều giờ xuống còn vài phút, đồng thời giảm rủi ro trượt giá và tăng tính chủ động trong quyết định tài chính.

VPBank là ngân hàng tiên phong giúp khách hàng doanh nghiệp mua bán ngoại tệ trên nền tảng số. Ảnh: VPBank

Theo đại diện ngân hàng, việc ra mắt VPBank Forex là bước tiếp theo trong chiến lược số hóa các dịch vụ tài chính doanh nghiệp, hướng tới rút ngắn thời gian giao dịch, tăng tính minh bạch dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền.

"Nền tảng không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình giao dịch ngoại tệ mà còn hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tiếp cận dữ liệu tỷ giá, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngoại hối biến động nhanh", vị đại diện nhấn mạnh.

Thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục phát triển thêm các tính năng mới trên VPBank Forex, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro tỷ giá và quản trị giao dịch ngoại hối hiệu quả hơn. Nền tảng được định hướng trở thành một phần trong hệ sinh thái ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu quản trị tài chính dài hạn.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp ưu tiên tốc độ ra quyết định và khả năng theo dõi thông tin theo thời gian thực, VPBank Forex được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong quản trị tỷ giá và vận hành tài chính.

(Nguồn: VPBank)