VPBank nhận hai giải thưởng tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết

VPBank là ngân hàng duy nhất nhận hai giải thưởng "Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất" và "Giải Ba Báo cáo phát triển bền vững", tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025, ngày 3/12.

Sự kiện do HOSE, HNX và Báo Tài chính - Đầu tư phối hợp tổ chức, tài trợ bởi Dragon Capital. Giải thưởng được các doanh nghiệp xem như "bộ chuẩn mềm" và hệ tham chiếu để nâng cao chất lượng báo cáo, chuẩn hóa quản trị và tích hợp phát triển bền vững vào chiến lược dài hạn.

Ở hạng mục Báo cáo Thường niên, doanh nghiệp được đánh giá qua quy trình nhiều tầng với sự tham gia của Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), doanh nghiệp Big4 ngành kiểm toán (Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC) và sự thẩm định cuối cùng của HoSE, HNX.

Với hạng mục Báo cáo phát triển bền vững, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) chấm điểm theo bộ tiêu chí quốc tế dựa trên GRI và chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS S1, S2 do ISSB ban hành). Trong mùa giải 2025, giải thưởng được áp dụng bộ tiêu chí đánh giá mới nhằm nâng cao tính quốc tế hóa, đảm bảo sự phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.

Sau 6 tháng chấm giải, VPBank là ngân hàng duy nhất đạt giải ở cả hai hạng mục. Trong đó, giải Ba về Báo cáo phát triển bền vững được trao ngay trong năm đầu tiên ngân hàng phát hành báo cáo độc lập.

Ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Phụ trách phía Nam, Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân kiêm Giám đốc Khối Thu hồi và Xử lý Nợ VPBank, nhận "Giải Ba Báo cáo Phát triển Bền vững - Nhóm ngành Tài chính" tại VLCA 2025. Ảnh: VPBank

Những năm qua, VPBank liên tục nâng cấp nội dung và hình thức báo cáo, chú trọng tính khoa học, minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin. Các ấn phẩm tham khảo các chuẩn quốc tế như GRI, 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS), thể hiện toàn cảnh hoạt động kinh doanh, chiến lược và thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Thông điệp "Thịnh vượng bền vững" được duy trì xuyên suốt trong các báo cáo, phản ánh định hướng dài hạn của ngân hàng: tăng trưởng kinh doanh gắn với lợi ích của cổ đông, khách hàng và cộng đồng.

Ông Phùng Duy Khương nhận giải thưởng "Top 10 Báo cáo Thường niên tốt nhất - Nhóm ngành Tài chính" tại VLCA 2025. Ảnh: VPBank

Tại VPBank, quản trị doanh nghiệp được xác định là nền tảng chiến lược, vận hành theo định hướng "Vượt trên tuân thủ", mọi quyết định đều đặt trên nguyên tắc thận trọng, chính trực và hài hòa lợi ích giữa cổ đông, các bên liên quan và cộng đồng.

VPBank nhiều năm nằm trong Top 20 doanh nghiệp có điểm ESG cao nhất thuộc chỉ số VNSI, đồng thời thuộc Top 5 doanh nghiệp Việt Nam có điểm ACGS cao nhất, được vinh danh tại ASEAN Corporate Governance Awards 2025 ở Malaysia.

Trong lĩnh vực phát triển bền vững, VPBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế, bước tiến quan trọng giúp ngân hàng mở rộng tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu và gắn kết mục tiêu kinh tế với các giá trị xã hội - môi trường.

Thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các báo cáo, cập nhật tiêu chuẩn quốc tế mới; đồng thời đẩy mạnh cải thiện quản trị doanh nghiệp, củng cố niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư và nâng uy tín trên thị trường.

Minh Ngọc