VPBank NEO triển khai tính năng '365 ngày nhìn lại'

VPBank triển khai tính năng "365 ngày nhìn lại" trên ứng dụng VPBank NEO, tái hiện bức tranh tài chính năm 2025 và đưa ra gợi ý chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư theo chân dung của từng khách hàng.

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần cập nhật ứng dụng VPBank NEO lên phiên bản mới nhất, đăng nhập và chọn mục "365 Ngày Nhìn Lại" ngay ngoài trang chủ. Hệ thống sẽ tổng hợp dữ liệu giao dịch trong năm: từ quy mô tài sản tích lũy, mức độ gắn bó với ngân hàng, đến thói quen chi tiêu và sử dụng dịch vụ số.

Điểm đáng chú ý của "365 ngày nhìn lại" là khả năng cá nhân hóa, dùng dữ liệu giao dịch được phân tích để phân loại hành vi tài chính của người dùng. Thay vì chỉ hiển thị các con số tổng hợp, hệ thống giúp người dùng nhìn lại cách mình chi tiêu, tiết kiệm và tích lũy trong năm qua, từ đó phác họa "chân dung tài chính" mang bản sắc riêng của từng khách hàng.

Tính năng "365 Ngày Nhìn Lại" đưa ra những gợi mở về chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư theo đúng chân dung của từng khách hàng. Ảnh: VPBank

Nhiều người dùng bày tỏ sự thích thú với tính năng mới này. Trên trang mạng xã hội cá nhân, anh Phạm Xuân (Hà Nội) cho biết mình được gọi tên trong top 10% khách hàng chi tiêu thông thái. Năm 2025, anh cho biết đã tiết kiệm được đáng kể nhờ tận dụng các đợt khuyến mãi, từ mua sắm trực tuyến, đặt vé máy bay cho các chuyến đi ngắn ngày đến những bữa ăn cuối tuần cùng bạn bè.

Ở góc độ khác, chị Nguyễn Thanh Hằng (38 tuổi), nữ nhân viên văn phòng tại TP HCM được vinh danh "Bậc thầy số hóa", nhờ thói quen không sử dụng tiền mặt. Chị cho biết, mọi khoản thanh toán trong năm 2025 từ cà phê buổi sáng, tiền điện nước đến đặt xe, mua sắm đều được thực hiện trên ứng dụng ngân hàng số. "Nhìn lại mới thấy mình đã quen với một nhịp sống gọn gàng hơn", chị Hằng chia sẻ.

Ngoài việc giúp người dùng nhìn lại, tính năng này còn đưa ra các gợi ý tài chính cho giai đoạn tiếp theo, dựa trên thói quen chi tiêu và mức độ tích lũy trong năm trước. Một số người dùng cho biết "365 ngày nhìn lại" giúp họ nhận diện rõ hơn những thói quen mang lại hiệu quả tài chính, cũng như các điểm cần điều chỉnh để xây dựng kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư phù hợp hơn trong năm 2026.

Theo VPBank, đây là một trong những bước đi nhằm tăng cường cá nhân hóa trải nghiệm trên nền tảng ngân hàng số, dùng dữ liệu giao dịch để hỗ trợ người dùng ra quyết định tài chính, thay vì chỉ phục vụ mục đích báo cáo hay thống kê.

VPBank NEO đáp ứng mọi nhu cầu về tài chính của khách hàng trên hệ sinh thái duy nhất. Ảnh: VPBank

Ra đời cùng làn sóng ngân hàng số tại Việt Nam, VPBank NEO hiện phục vụ khoảng 13 triệu người dùng. Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng công nghệ số với khả năng xử lý giao dịch lớn, áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật như xác thực đa lớp, sinh trắc học, mã hóa dữ liệu và hệ thống giám sát gian lận theo thời gian thực nhằm bảo đảm an toàn cho người dùng trong quá trình giao dịch. Song song đó là khả năng kết nối sâu với hệ sinh thái đối tác rộng lớn, cho phép cá nhân hóa trải nghiệm tài chính - tiêu dùng một cách liền mạch và xuyên suốt.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ AI giúp ngân hàng hiểu rõ hơn hành vi tài chính của khách hàng, qua đó đưa ra các gợi ý phù hợp theo từng giai đoạn sử dụng. Trên cơ sở này, VPBank NEO đưa ra các gợi ý và trải nghiệm được cá nhân hóa theo từng giai đoạn sử dụng.

Tính năng "365 ngày nhìn lại" được xem là một ví dụ điển hình cho cách ngân hàng số khai thác dữ liệu nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, đồng thời hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn trong bối cảnh giao dịch số ngày càng phổ biến.

Trong suốt thời gian qua, VPBank đã triển khai nhiều tiện ích tài chính, tiêu dùng toàn diện: từ thanh toán, các công cụ tiết kiệm, tích lũy, đầu tư thông minh, số hóa như tiết kiệm online, bộ đôi sinh lời Super Thịnh Vượng, Super Sinh Lời Premier; đến các kênh đầu tư hiện đại như chứng chỉ quỹ, chứng khoán. Bên cạnh đó, hệ thống ưu đãi tích điểm, hoàn tiền khi mua sắm online, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phong cách sống như NEO Health, Bankrista cũng được tích hợp liền mạch trên một ứng dụng ngân hàng duy nhất.

VPBank NEO theo đuổi triết lý: ngân hàng số không chỉ phục vụ giao dịch, mà đồng hành cùng người dùng trong hành trình sống thịnh vượng, sống thông minh, sống có kế hoạch và sống theo cách của riêng mình.

