VPBank nâng cấp tính năng chuyển tiền quốc tế trực tuyến

VPBank nâng cấp toàn diện tính năng chuyển tiền quốc tế trên VPBank NEO, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch xuyên biên giới trực tuyến với 14 mục đích khác nhau.

Tính năng chuyển tiền quốc tế của VPBank được ứng dụng số hóa toàn bộ quy trình: từ khâu tạo lệnh, khai báo thông tin, tải chứng từ, cho tới theo dõi trạng thái giao dịch. Trước đây, để chuyển tiền ra nước ngoài, khách hàng phải đến trực tiếp chi nhánh, chuẩn bị giấy tờ và mất thời gian chờ đợi, giờ đây tất cả đều có thể thực hiện ngay trên ứng dụng VPBank NEO.

Đặc biệt, ngân hàng cho phép chuyển tiền quốc tế trực tuyến với 14 mục đích, thay cho 3 mục đích trước đây. Danh mục này bao phủ gần như toàn bộ nhu cầu hợp pháp về thanh toán, đầu tư và chi trả quốc tế, giúp khách hàng cư trú, không cư trú và người nước ngoài dễ dàng thực hiện các giao dịch xuyên biên giới trên ứng dụng hoặc tại quầy.

Khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền quốc tế trên ứng dụng VPBank NEO. Ảnh: VPBank

Đối với người Việt cư trú, khách hàng có thể chuyển học phí, sinh hoạt phí du học, chi phí du lịch, thăm viếng, trợ cấp và định cư cho người nhà ở nước ngoài. Với người nước ngoài và người Việt không cư trú, hệ thống cho phép chuyển các khoản thu nhập hợp pháp ra khỏi Việt Nam, đảm bảo an toàn và bảo mật.

Ngoài việc mở rộng mục đích giao dịch, VPBank tạo khác biệt bằng tốc độ và chi phí cạnh tranh. Thời gian nhận tiền chỉ từ 1-2 ngày; hạn mức được tối ưu linh hoạt; tỷ giá ngoại tệ ưu đãi ở nhiều loại tiền tệ như USD, CAD, AUD, EUR, JPY. Khách hàng cũng được chuyên viên ngoại hối tư vấn miễn phí trong suốt quá trình thực hiện giao dịch.

Cùng với đó, ngân hàng đang lên kế hoạch triển khai chương trình "Chuyển tiền Quốc tế - Kết nối toàn cầu", miễn 100% phí chuyển tiền cho giao dịch tại gần 300 chi nhánh và trên VPBank NEO. Chính sách này nhằm hỗ trợ khách hàng giảm chi phí và tiếp cận dịch vụ quốc tế thuận tiện hơn.

Đại diện VPBank cho biết việc nâng cấp tính năng chuyển tiền quốc tế là bước đi quan trọng trong chiến lược số hóa dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, hướng đến khả năng thực hiện mọi nhu cầu tài chính "mọi lúc, mọi nơi".

Trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ và nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài tăng nhanh, việc số hóa toàn trình và mở rộng dịch vụ giúp VPBank rút ngắn khoảng cách địa lý, giúp khách hàng dễ dàng kết nối tài chính với thế giới. Những nâng cấp này cũng cho thấy tầm nhìn dài hạn của VPBank trong việc xây dựng ngân hàng thân thiện với người dùng, hướng đến mục tiêu dẫn đầu về trải nghiệm số cho khách hàng cá nhân, đồng thời hỗ trợ dòng chảy giao thương, học tập và kết nối quốc tế của người Việt.

(Nguồn: VPBank)