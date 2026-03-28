VPBank muốn thành ngân hàng đầu tiên vượt 100.000 tỷ vốn điều lệ

VPBank dự kiến chia thưởng cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 26,04%, trở thành ngân hàng đầu tiên có vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng.

Kế hoạch trên được ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố trong tài liệu chuẩn bị cho phiên họp thường niên, diễn ra ngày 22/4. Hiện vốn điều lệ của nhà băng này đạt mức 79.339 tỷ đồng, xếp thứ ba trong ngành.

Nếu việc phát hành thêm cổ phiếu được thông qua và diễn ra thành công, VPBank sẽ trở thành đơn vị đầu tiên có vốn trên 100.000 tỷ đồng, vượt các ngân hàng quốc doanh lẫn tư nhân như MB, Techcombank hay ACB.

Ngoài việc chia thưởng bằng cổ phiếu, VPBank sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, trong quý II hoặc quý III năm nay, tức họ có thể phải chi ra hơn 4.000 tỷ đồng cho việc này.

Việc phát hành thêm cổ phiếu giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, cải thiện tỷ lệ an toàn vốn (CAR), và mở rộng quy mô tín dụng mà không áp lực trả lãi như vay nợ. Tuy nhiên, nguồn cung cổ phần trên thị trường chứng khoán tăng lên có thể làm giá cổ phiếu giảm trong ngắn hạn.

Trong năm 2026, VPBank tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 35%, lên 41.323 tỷ đồng. Họ cũng là nhà băng đầu tiên lên kế hoạch lãi trên 40.000 tỷ đồng năm nay.

Để hoàn thành mục tiêu năm nay, lãnh đạo VPBank phân bổ nhiệm vụ cho từng đơn vị thành viên. Theo đó, lợi nhuận của ngân hàng mẹ dự kiến tăng 30%. VPBankS, OPES được giao lãi tăng trên 40%, còn chỉ tiêu này của FE Credit phấn đấu gấp đôi năm trước.

Năm ngoái, VPBank ghi nhận 30.624 tỷ đồng lãi trước thuế, cao hơn 53% so với 2024. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục của chính họ và xếp thứ 6 trong ngành.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của VPBank đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 36% trong một năm. Nhà băng cho khách hàng vay gần 944.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 giảm xuống dưới 3%.

