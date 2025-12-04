VPBank mở rộng thanh toán xuyên biên giới cho SME

VPBank gia nhập nền tảng thanh toán xuyên biên giới GTPP, mang đến cho SME giải pháp thanh toán nhanh, tối ưu vốn và mở rộng cơ hội giao thương toàn cầu.

GTPP (Global Trade Payment Platform) là nền tảng thanh toán thẻ chuyên biệt cho các giao dịch B2B xuyên biên giới, do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và Công ty thanh toán điện tử NHN KCP của Hàn Quốc phát triển. Đây là nền tảng quan trọng trong quá trình hiện đại hóa ngành ngân hàng toàn cầu khi các định chế tài chính chuyển đổi sang chuẩn thông điệp mới ISO:20022.

Nền tảng cho phép doanh nghiệp Hàn Quốc và đối tác quốc tế, đặc biệt tại Việt Nam, thực hiện giao dịch mà không cần qua các bước chuyển tiền phức tạp. Doanh nghiệp có thể tận dụng hạn mức thẻ 40-50 ngày để cải thiện dòng tiền và hưởng mức phí 1,5% chia sẻ giữa bên mua và bên bán.

Ông Chử Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh sản phẩm số và Giải pháp thanh toán VPBankSME phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VPBank

Theo đại diện VPBank, nền tảng này chuẩn hóa toàn bộ chuỗi thanh toán theo tiêu chuẩn của SWIFT, rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch và nâng cao độ chính xác trong quá trình xử lý. Việc triển khai GTPP giúp ngân hàng kết nối vào mạng lưới xử lý giao dịch có mức tự động hóa cao, giảm thiểu lỗi thủ công và tăng khả năng đối soát thời gian thực.

"Chúng tôi hiểu rằng thanh toán quốc tế là điểm nghẽn lớn trong chuỗi giao thương. Thẻ VPBiz Visa Platinum tích hợp GTPP được thiết kế để rút ngắn quy trình xuống khoảng hai phút, đi cùng hạn mức linh hoạt và thời gian ân hạn dài, giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền và giảm chi phí vốn", đại diện VPBank chia sẻ.

Bà Lee Ye Rim, đại diện KOTRA phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VPBank

Tại sự kiện ra mắt nền tảng thanh toán xuyên biên giới GTPP VPBiz Visa, đại diện Visa cho biết, Hàn Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch hai chiều đạt hơn 81,5 tỷ USD. Các ngành hàng chủ lực như điện tử, thiết bị y tế và mỹ phẩm đang dẫn đầu tăng trưởng.

"Những dữ liệu này cho thấy một ‘địa hạt cơ hội’ rộng mở cho SME, đặc biệt khi kết hợp với các giải pháp thanh toán hiện đại như GTPP để giao dịch nhanh, an toàn và minh bạch, đồng thời tối ưu nguồn vốn", đại diện Visa chia sẻ.

KOTRA, mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái GTPP, khẳng định sẽ tiếp tục kết nối doanh nghiệp Việt với nguồn hàng uy tín từ Hàn Quốc. Với mạng lưới hơn 140.000 SME và 131 văn phòng toàn cầu, tổ chức này không chỉ bảo chứng cho nhà cung cấp mà còn triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ và chương trình kết nối trực tiếp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Ông Brian Soh, Giám đốc Giải pháp Thương mại Visa phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VPBank

Với định hướng trở thành ngân hàng dẫn đầu về số hóa và dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp, VPBank kỳ vọng sự đổi mới này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho hàng nghìn doanh nghiệp, thúc đẩy dòng vốn lưu thông hiệu quả và góp phần xây dựng môi trường giao thương minh bạch giữa Việt Nam và các thị trường trên thế giới.

Năm 2025, VPBank được Visa vinh danh hai giải thưởng tại Visa Vietnam Client Forum gồm "Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng Đơn vị chấp nhận thanh toán Contactless" và "Ngân hàng tiên phong giải pháp B2B cho khách hàng doanh nghiệp", ghi nhận nỗ lực phát triển hệ sinh thái thanh toán và quản lý dòng tiền dành cho SME.

Trong thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng hạ tầng và năng lực vận hành để khai thác tối đa lợi ích từ GTPP, đồng thời cập nhật các thông lệ mới trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế của ngân hàng trong hệ thống tài chính Việt Nam và mở đường cho kế hoạch tăng cường hiện diện tại thị trường nước ngoài.

(Nguồn: VPBank)