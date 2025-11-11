VPBank khởi động chương trình Học bổng Future VPBanker

VPBank triển khai chương trình học bổng Future VPBanker trị giá 1 tỷ đồng, dành cho các sinh viên năm 3, 4 đang theo học các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin… trên toàn quốc.

Đây là năm thứ hai VPBank triển khai chương trình này. Mỗi suất học bổng trị giá 20 triệu đồng sẽ trao cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, từng đạt giải thưởng trong các cuộc thi, dự án khoa học, giành học bổng cấp trường, quốc gia hoặc quốc tế, đồng thời thể hiện tố chất lãnh đạo và tư duy tiên phong qua vai trò dẫn dắt tập thể, câu lạc bộ hay các dự án cộng đồng...

Đặc biệt, các sinh viên nhận học bổng Future VPBanker 2025 sẽ có cơ hội trở thành Đại sứ thương hiệu tuyển dụng VPBank, đại diện hình ảnh ngân hàng tại các trường đại học và sự kiện lớn của VPBank, là cầu nối giúp lan tỏa tinh thần nghề nghiệp tích cực tới cộng đồng sinh viên cả nước.

Học bổng Future VPBanker trị giá 1 tỷ đồng. Ảnh: VPBank

Bên cạnh đó, họ còn được gia nhập Cộng đồng Future VPBanker Tài năng, mạng lưới kết nối những bạn trẻ ưu tú, nơi chia sẻ kinh nghiệm, tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ năng nghề nghiệp và tư duy lãnh đạo, đồng thời hưởng nhiều đặc quyền dành cho thành viên.

Chương trình còn mang lại lợi thế nghề nghiệp cho người tham gia: các sinh viên nhận học bổng được ưu tiên thực tập và làm việc tại VPBank, đặc biệt là tuyển thẳng vào vòng phỏng vấn cuối cùng chương trình VPBank Young Talents 2026, chương trình phát triển lãnh đạo trẻ của ngân hàng.

Đại diện VPBank cho biết, Future VPBanker 2025 là bước tiếp nối trong chuỗi hoạt động đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao mà ngân hàng kiên trì thực hiện nhiều năm qua.

"Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình khám phá tiềm năng, phát triển nghề nghiệp và trở thành một phần của VPBank", vị này chia sẻ.

Trong bối cảnh kinh tế số chuyển mình mạnh mẽ, VPBank hướng tới việc bồi dưỡng thế hệ nhân lực ngân hàng tương lai giỏi chuyên môn, sáng tạo và thích ứng nhanh. Thông qua chương trình học bổng, ngân hàng không chỉ tìm kiếm những gương mặt trẻ tài năng mà còn truyền cảm hứng và tạo môi trường phát triển bền vững cho họ.

Học bổng Future VPBanker 2025 là cam kết dài hạn của VPBank trong việc xây dựng cộng đồng ngân hàng hiện đại, sáng tạo và đóng góp cho mục tiêu chung: "Vì một Việt Nam Thịnh Vượng".

