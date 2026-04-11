VPBank hợp tác VNPAY triển khai gói giải pháp thanh toán và thuế số toàn diện

VPBank hợp tác VNPAY triển khai gói giải pháp thanh toán và nộp thuế số, miễn phí dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), hộ kinh doanh thích ứng với các quy định mới về quản lý thuế.

VNPAY là đơn vị cung cấp hệ sinh thái gồm các giải pháp thanh toán số như cổng thanh toán, VNPAY-QR, SmartPOS, PhonePOS, kết hợp bộ công cụ hỗ trợ nộp thuế và quản lý tài chính. Các giải pháp bao gồm phần mềm quản lý bán hàng và kê khai thuế VNPAY-Invoice, dịch vụ truyền nhận dữ liệu thuế VNPAY-TVAN, lưu trữ hóa đơn điện tử trên nền tảng đám mây trong 10 năm, chữ ký số VNPAY-CA và nền tảng hợp đồng điện tử VNeDoc.

Theo nội dung hợp tác, VNPAY triển khai chương trình hỗ trợ miễn phí không giới hạn đến hết năm 2028 cho các giải pháp chuyển đổi số, áp dụng với khách hàng mới khi sử dụng ít nhất một dịch vụ thanh toán số của VNPAY và đồng thời mở mới tài khoản hộ kinh doanh hoặc tài khoản doanh nghiệp tại VPBank.

Ở phía ngân hàng, VPBank triển khai các ưu đãi nhằm gia tăng trải nghiệm người dùng. Khách hàng mở mới tài khoản hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp sẽ được nhận voucher VPBank NEO trị giá 100.000 đồng và cơ hội trải nghiệm gói hội viên VPBank Prime trong 9 tháng. Ngân hàng kỳ vọng thông qua các ưu đãi này, khách hàng có thể tiếp cận hệ sinh thái tài chính cá nhân hóa, từ đó từng bước nâng cao khả năng quản trị tài chính và tận dụng các tiện ích ngân hàng số.

Đại diện VPBank và VNPAY ký kết hợp tác. Ảnh: VPBank

Song song với giải pháp công nghệ, hai đơn vị xây dựng đội ngũ hỗ trợ trực tiếp nhằm hướng dẫn khách hàng triển khai và sử dụng dịch vụ. Với nhóm người dùng chưa quen công nghệ, đội ngũ hỗ trợ sẽ tư vấn tại chỗ, giúp làm quen và áp dụng các công cụ số vào hoạt động kinh doanh.

Đại diện VPBank cho biết việc hợp tác với VNPAY có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển giải pháp cho cộng đồng hộ kinh doanh. Sự kết hợp giữa nền tảng tài chính ngân hàng và công nghệ thanh toán được kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái đồng bộ, giúp chuẩn hóa quy trình vận hành và quản lý tài chính, hướng tới hỗ trợ khách hàng thích ứng với thay đổi, nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng cơ hội tăng trưởng.

Đại diện VNPAY cho biết thời gian qua, nhiều hộ kinh doanh gặp khó khi các quy định về kê khai, nộp thuế liên tục thay đổi, trong khi vẫn phải đảm bảo hoạt động thường ngày. Việc hợp tác với VPBank giúp tận dụng thế mạnh của hai bên, qua đó cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế, tháo gỡ vướng mắc, đơn giản hóa quy trình và hỗ trợ các đơn vị kinh doanh thích ứng thuận lợi hơn với yêu cầu chuyển đổi số.

VNPAY hiện phối hợp với cơ quan thuế tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang để thúc đẩy triển khai giải pháp nộp thuế số, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ cho cộng đồng kinh doanh.

Hợp tác giữa VPBank và VNPAY không chỉ dừng ở việc cung cấp sản phẩm, mà hướng tới xây dựng nền tảng hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng SME và hộ kinh doanh. Về dài hạn, việc chuẩn hóa hoạt động tài chính, kế toán và thuế thông qua công cụ số được kỳ vọng góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị tiếp cận các dịch vụ tài chính như tín dụng, bảo hiểm và đầu tư.

VPBank hiện phục vụ hơn 30 triệu khách hàng, trong đó phân khúc hộ kinh doanh được xác định là trọng tâm phát triển trong hơn một thập kỷ qua với hệ sinh thái VPBank CommCredit. Ngân hàng cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù kinh doanh nhỏ lẻ, từ quản lý dòng tiền, thanh toán đến các gói tín dụng linh hoạt phục vụ nhu cầu vốn hằng ngày, đồng thời liên tục bổ sung công cụ số nhằm hỗ trợ khách hàng thích ứng với xu hướng chuyển đổi số.

Trong khi đó, VNPAY là doanh nghiệp fintech hợp tác với hơn 40 ngân hàng và tổ chức thanh toán trong nước, quốc tế, cung cấp dịch vụ cho hơn 60 triệu người dùng. Doanh nghiệp kết nối với hàng trăm nghìn đơn vị kinh doanh, phát triển hệ sinh thái dịch vụ trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY App, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng.

Các giải pháp của VNPAY bao gồm cổng thanh toán điện tử, VNPAY-QR, SmartPOS, PhonePOS, cùng các nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp như hóa đơn điện tử, chữ ký số và hợp đồng điện tử. Với đội ngũ hơn 1.000 kỹ sư, doanh nghiệp này tiếp tục đầu tư vào các công nghệ như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và blockchain nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ.

(Nguồn: VPBank)