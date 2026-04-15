VPBank hợp tác chiến lược với OKX phát triển thị trường tài sản số

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và OKX ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển thị trường tài sản số và ứng dụng công nghệ blockchain tại Việt Nam, ngày 14/4.

Theo nội dung hợp tác, OKX sẽ tư vấn chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm vận hành, cung cấp giải pháp công nghệ và hỗ trợ kết nối thanh khoản phù hợp quy định cho nền tảng giao dịch tài sản số của Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) - thành viên trong hệ sinh thái VPBank.

Đồng thời, thông qua quỹ đầu tư OKX Ventures, đối tác này sẽ góp vốn vào CAEX trong tháng 4, giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng (khoảng 380 triệu USD) để tham gia chương trình triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Đại diện hai đơn vị bắt tay trong lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược. Ảnh: VPBank

Bên cạnh phát triển sàn CAEX, hai bên định hướng mở rộng hợp tác trong việc ứng dụng blockchain vào hoạt động tài chính - ngân hàng. Các lĩnh vực trọng tâm gồm tăng cường bảo mật hệ thống, cải thiện tốc độ xử lý giao dịch và nâng cao tính minh bạch trong vận hành.

Sự kết hợp giữa VPBank và OKX tạo nên một mô hình hợp tác "local strength - global expertise". Trong đó, VPBank đóng vai trò là đối tác nội địa với lợi thế về hệ sinh thái tài chính, am hiểu thị trường và năng lực vận hành, còn OKX mang đến kiến thức và công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và triển khai lĩnh vực tài sản mã hoá tại nhiều thị trường lớn trên thế giới.

Ông Nguyễn Hồng Trung, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CAEX phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: VPBank

CAEX được định hướng xây dựng với hệ thống vận hành, kiểm soát và quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn cao, đặt trọng tâm vào quản trị, tuân thủ và bảo vệ nhà đầu tư. Dưới sự dẫn dắt của VPBankS, LynkiD và các đối tác chiến lược, CAEX quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và an ninh mạng, hướng tới mục tiêu hình thành thị trường tài sản số minh bạch, có kiểm soát tại Việt Nam.

Về dài hạn, hai bên kỳ vọng hợp tác sẽ góp phần xây dựng môi trường đầu tư đáng tin cậy cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến trong hệ sinh thái tài sản số toàn cầu.

Ông Star Xu, Nhà sáng lập kiêm CEO OKX phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: VPBank

VPBank hiện là một trong những ngân hàng tư nhân quy mô lớn tại Việt Nam, xếp thứ 87 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của tạp chí Fortune. Nhà băng hiện phục vụ hơn 30 triệu khách hàng, với hệ sinh thái hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm.

OKX là công ty fintech cung cấp dịch vụ giao dịch và đầu tư tài sản số cho hơn 120 triệu người dùng toàn cầu, thực hiện giao dịch và mua bán tài sản số thông qua nhiều công cụ tài chính như giao ngay (spot), hợp đồng tương lai (futures) và các thị trường phi tập trung. Doanh nghiệp cũng nổi tiếng với hệ sinh thái bao gồm sàn giao dịch, ví và on-chain, hoạt động tại nhiều khu vực như Mỹ, châu Âu, UAE và Singapore...

