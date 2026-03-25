VPBank hỗ trợ khách hàng giảm 0,5% lãi suất

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) giảm 0,5% lãi suất trong 3 tháng cho các khoản vay thế chấp hiện hữu nhằm giảm bớt chi phí trong giai đoạn lãi suất thả nổi.

Khi duy trì một khoản tiền trong tài khoản thanh toán với thời gian từ ba ngày, khách hàng có thể tiếp cận mức lãi suất ưu đãi và tối ưu hóa dòng tiền, không làm gián đoạn hoạt động tài chính.

Chương trình ưu đãi xuất phát từ bối cảnh cuối năm 2025, mặt bằng lãi suất tăng cao, tạo ra áp lực đáng kể lên chi phí vốn của các hộ kinh doanh. Thách thức này trở nên rõ nét khi sức mua trên thị trường phục hồi chậm, khiến bài toán cân đối chi phí, hiệu quả kinh doanh trở nên phức tạp hơn đối với nhiều đơn vị.

Bà Minh (chủ cửa hàng vật liệu xây dựng, Hà Nội) cho biết, khoản vay thế chấp ba tỷ đồng của gia đình vừa kết thúc giai đoạn ưu đãi cố định, lãi suất lập tức điều chỉnh tăng khiến chi phí tài chính đội thêm gần 7–8 triệu đồng mỗi tháng.

"Tôi chỉ mong có chính sách nào đó để kéo bớt biên độ lãi vay xuống, đỡ gánh nặng xoay vòng vốn", bà nói thêm.

Theo đó, VPBank thiết kế chương trình ưu đãi lãi suất như một giải pháp linh hoạt, vừa giúp khách hàng "giảm nhiệt" chi phí vay, khuyến khích duy trì dòng tiền tại ngân hàng. Số tiền duy trì trong tài khoản càng lớn, thời gian duy trì càng ngắn. Cụ thể, khách hàng cần duy trì 50%, 22%, 11% và 5% giá trị số tiền giải ngân trong thời gian lần lượt là 3, 7, 14, 30 ngày.

VPBank giảm 0,5% lãi suất trong 3 tháng cho các khoản vay thế chấp hiện hữu, áp dụng từ tháng 3. Ảnh: VPBank

Cơ chế này giúp khách hàng có thể chọn mức phù hợp với dòng tiền của mình. Chương trình áp dụng cho các khách hàng cá nhân hiện hữu đang có các khoản vay sản xuất kinh doanh, vay mua nhà phố hoặc vay mua ô tô có tài sản bảo đảm tại ngân hàng trên toàn quốc. Để nhận ưu đãi, khách hàng cần đăng ký tham gia chương trình tại quầy giao dịch của VPBank, ngân hàng sẽ kiểm tra và thông báo áp dụng lãi suất ưu đãi mới sau 1-2 ngày đăng ký thành công.

Khách hàng hoàn toàn chủ động lựa chọn tham gia hay không, kỳ duy trì nào. Đồng thời, chương trình không yêu cầu các điều kiện đi kèm như tăng chi tiêu thẻ hay chuyển đổi gói tài khoản. Giải pháp này phù hợp với khách hàng có những khoản tiền nhàn rỗi chờ thanh toán, chỉ cần duy trì trong thời gian ngắn là đã có thể giảm ngay lãi suất vay.

Theo đại diện VPBank, những lợi thế này có thể tạo thêm động lực cho khách hàng duy trì sự gắn kết dài hạn. Do đó, giải pháp ưu đãi vừa hỗ trợ người vay qua giai đoạn biến động lãi suất, vừa thúc đẩy thói quen giữ tiền trong tài khoản, một tiêu chí quan trọng trong chiến lược phát triển khách hàng trung dài hạn.

(Nguồn: VPBank)