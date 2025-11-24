VPBank giảm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bão lũ

VPBank triển khai gói hỗ trợ lãi suất tới 1.000 tỷ đồng dành cho khách hàng tại 15 tỉnh, thành chịu thiệt hại bởi bão lũ, với biên độ giảm tối đa 1%, liên tiếp trong 6 tháng.

Đợt thiên tai vừa qua gây tổn thất lớn về tài sản, nhà cửa và hoạt động kinh tế ở nhiều địa phương. Trước tình hình này, VPBank đã xây dựng chương trình hỗ trợ lãi suất nhằm giúp khách hàng giảm bớt áp lực tài chính, phục hồi cuộc sống và sản xuất.

VPBank hỗ trợ lãi suất 1.000 tỷ đồng cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: VPBank

Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân có khoản vay thế chấp tại VPBank, thuộc danh sách bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại 15 tỉnh, thành: Ninh Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Mức hỗ trợ lãi suất được điều chỉnh theo thời hạn khoản vay. Với các khoản vay còn lại trên 12 tháng, lãi suất giảm 1%, trong 6 tháng liên tiếp; với khoản vay ngắn hạn còn lại đến 12 tháng, mức giảm là 0,5%, trong 3 tháng. Các chi nhánh và phòng giao dịch VPBank sẽ chủ động liên hệ, hướng dẫn thủ tục để khách hàng tiếp cận hỗ trợ nhanh nhất.

Đại diện VPBank cho biết ngân hàng coi việc đồng hành với người dân vượt qua thiên tai là trách nhiệm xã hội. "Chúng tôi kỳ vọng gói hỗ trợ sẽ giúp khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính, sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất", vị này chia sẻ.

Bà Phạm Thị Nhung, thành viên HĐQT VPBank, đại diện ngân hàng trao tặng kinh phí xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại tại Gia Lai. Ảnh: VPBank

Gói hỗ trợ lãi suất 1.000 tỷ đồng là một phần trong chuỗi hoạt động an sinh mà VPBank triển khai thời gian qua. Trước đó, ngân hàng đã trao 15 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân tại Gia Lai sửa chữa, xây mới nhà ở; hỗ trợ 30 tỷ đồng cho Nghệ An và 10 tỷ đồng cho các tỉnh miền Bắc, miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, cung cấp nhu yếu phẩm, vật liệu và các giải pháp ổn định sinh kế.

VPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lâu năm tại Việt Nam, luôn duy trì triết lý phát triển gắn với trách nhiệm xã hội. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng bền vững và mở rộng hệ sinh thái tài chính, ngân hàng nhiều năm triển khai các chương trình về giáo dục, y tế, môi trường và cứu trợ khẩn cấp, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng trên cả nước. Riêng năm 2025, nguồn lực VPBank cùng cán bộ nhân viên và đối tác đóng góp cho các hoạt động xã hội đạt gần 70 tỷ đồng.

(Nguồn: VPBank)