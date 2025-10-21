VPBank dẫn đầu thị trường thẻ tín dụng Việt Nam nửa đầu năm

VPBank dẫn đầu thị trường thẻ tín dụng cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2025, với tổng doanh số sử dụng vượt 90.000 tỷ đồng, chiếm 16% toàn ngành, theo Chi hội Thẻ Việt Nam.

Theo báo cáo, VPBank tiếp tục dẫn đầu thị trường về tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng bao gồm doanh số thanh toán và doanh số rút tiền. Cùng với đó, số lượng thẻ phát hành mới và lượng khách hàng hoạt động thường xuyên đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, đạt hơn 1,7 triệu thẻ.

Các chuyên gia tài chính nhận định, kết quả này đến từ khả năng thấu hiểu hành vi người tiêu dùng của VPBank. Thay vì tập trung vào các chương trình khuyến mại ngắn hạn, ngân hàng xây dựng hệ sinh thái thẻ toàn diện đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng nhóm khách hàng. Chiến lược này giúp ngân hàng mở rộng nhanh sang nhóm khách hàng trẻ, đồng thời duy trì chất lượng tín dụng và tốc độ tăng trưởng bền vững.

Hiện VPBank đã phát hành hơn 21 loại thẻ tín dụng, bao phủ hầu hết phân khúc khách hàng. Ở nhóm cao cấp là thẻ VPBank Private Visa Infinite, cung cấp đặc quyền trong các lĩnh vực du lịch, sức khỏe, giáo dục hay golf toàn cầu. Nhóm khách hàng ưu tiên có Diamond World và Diamond World Lady, trong khi thế hệ trẻ được phục vụ bởi các dòng thẻ StepUp, Z Card và Lady, tập trung vào hoàn tiền, cá nhân hóa và trải nghiệm số.

Năm 2025, VPBank định hình hệ sinh thái thẻ xoay quanh ba lĩnh vực chi tiêu chính: mua sắm thông minh (Shopping), du lịch trải nghiệm (Travel) và chăm sóc bản thân toàn diện (Wellbeing), kèm nhiều ưu đãi cho chủ thẻ.

Ở lĩnh vực mua sắm, thẻ VPBank StepUp hoàn tiền tới 15% cho mọi chi tiêu trực tuyến, 4% cho chi tiêu ăn uống, hỗ trợ trả góp 0% tại nhiều sàn thương mại điện tử.

Với lĩnh vực du lịch trải nghiệm, VPBank phát triển dòng thẻ tập trung vào tích điểm, hoàn tiền và các đặc quyền du lịch trên toàn cầu. Các dòng thẻ VPBank MC2 Mastercard và Platinum Travel Mastercard hoàn tiền tới 10% cho chi tiêu vé máy bay, khách sạn, đồng thời mang đến đặc quyền phòng chờ hạng thương gia tại hơn 1.000 sân bay quốc tế và bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá 10,5 tỷ đồng. Thẻ YOJO Visa Platinum tặng 3.000 SkyPoint khi khách hàng thực hiện tối thiểu ba giao dịch trị giá từ 3 triệu đồng trong 30 ngày đầu mở thẻ. Thẻ UnionPay FreeWays miễn phí giao dịch ngoại tệ tại Trung Quốc, 1,5% tại các quốc gia khác, hoàn tiền tới 4% (tối đa 1 triệu đồng mỗi kỳ sao kê) và hoàn 400.000 đồng khi chi tiêu từ 2 triệu đồng trong 30 ngày sau khi mở thẻ...

Trong lĩnh vực chăm sóc bản thân, các thẻ đồng thương hiệu với California Fitness tặng điểm thưởng và ưu đãi tập luyện tại California Fitness và California Centuryon. Trong khi đó, thẻ Lady MasterCard mở rộng ưu đãi tại nhiều spa, phòng tập, trung tâm dinh dưỡng trên cả nước cùng chính sách trả góp 0% kéo dài 12 tháng cho dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ tại Elite Fitness.

Đặc biệt, trong tháng 10, VPBank triển khai nhiều ưu đãi độc quyền cho chủ thẻ tín dụng như: hoàn tiền tới 4,5 triệu đồng khi mua iPhone 17 tại CellphoneS, TikTok Shop, Thế Giới Di Động hay FPT Shop. Ngân hàng cũng tổ chức chiến dịch "Con đường ưu đãi 2025" tại Hà Nội và TP HCM, quy tụ hơn 70 cửa hàng giảm giá cho chủ thẻ.

Chương trình VPBank Day vào ngày 15 hàng tháng giúp khách hàng săn sale tại nhiều thương hiệu như Traveloka, Vietnam Airlines, Shopee hay Samsung. Chủ thẻ còn được hưởng ưu đãi tại hơn 40 nhà hàng Michelin, giảm tới 800.000 đồng cho đặt phòng trên Agoda và ưu đãi tại Highlands Coffee.

VPBank cũng mở rộng cách tiếp cận khách hàng bằng hình thức tương tác trực tiếp. Phiên livestream đặc biệt ngày 30/9 vừa qua do MC Quang Bảo và diễn viên Hải Triều dẫn dắt đã thu hút hơn 6,5 triệu lượt xem. Đây là lần đầu tiên khách hàng có thể sở hữu iPhone 17, Apple Watch hay AirPods... với mức giá giảm 30-50% khi thanh toán bằng thẻ VPBank. Chuỗi livestream này dự kiến sẽ lên sóng trong các tháng tiếp theo, mang thêm nhiều ưu đãi cho chủ thẻ.

