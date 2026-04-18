VPBank bắt tay Western Union triển khai dịch vụ kiều hối nhanh

VPBank ký kết hợp tác chiến lược với Western Union ngày 15/4, triển khai dịch vụ nhận tiền kiều hối siêu tốc vào ví điện tử và tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Theo đại diện VPBank, trong bối cảnh kiều hối tiếp tục đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, nhu cầu chuyển và nhận tiền xuyên biên giới có sự thay đổi rõ rệt - hành vi người dùng đang chuyển dịch sang các nền tảng số. Nhóm khách hàng trẻ như Gen Z và Millennials ngày càng ưu tiên tốc độ xử lý, thao tác đơn giản và khả năng giao dịch mọi lúc, mọi nơi.

Nắm bắt xu hướng này, VPBank hợp tác với Western Union - doanh nghiệp chuyển tiền quốc tế hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ - để triển khai dịch vụ chuyển tiền theo thời gian thực từ nước ngoài về Việt Nam. Đại diện ngân hàng cho biết, VPBank hiện là một trong hai ngân hàng trong nước được lựa chọn cho quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực này.

Hai bên đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kiều hối số, cho phép giao dịch xuyên biên giới diễn ra nhanh, liền mạch. Người gửi chỉ cần nhập thông tin người nhận tại Việt Nam trên hệ thống Western Union để hoàn tất chuyển tiền.

Đại diện VPBank và đại diện Western Union tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: VPBank

Về phương thức nhận, người dùng có thể nhận tiền bằng đồng Việt Nam vào tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào trong nước hoặc trực tiếp vào các ví điện tử phổ biến. Sự linh hoạt này giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ cho nhiều nhóm khách hàng.

Toàn bộ quy trình được số hóa, không yêu cầu đến quầy giao dịch hay thực hiện thủ tục phức tạp. Tiền được ghi có gần như ngay sau khi giao dịch hoàn tất, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và tối ưu trải nghiệm.

Dịch vụ áp dụng chính sách không thu phí đối với người nhận, đồng thời duy trì khả năng giao dịch liên tục, kể cả cuối tuần và ngày lễ. Hệ thống được vận hành trên nền tảng API với các tiêu chuẩn bảo mật cao, đảm bảo tính an toàn và minh bạch.

Đại diện VPBank cho biết việc mở rộng hợp tác là bước tiến trong chiến lược phát triển các giải pháp tài chính số, hướng đến nâng cao trải nghiệm chuyển tiền quốc tế. Trong khi đó, Western Union đánh giá đây là dấu mốc quan trọng nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính xuyên biên giới tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán số.

Thông qua hợp tác, hai bên hướng tới thông điệp "Cách nửa vòng trái đất - Chỉ một chạm kết nối", nhấn mạnh vai trò của kiều hối số không chỉ trong giao dịch tài chính mà còn kết nối người thân ở nhiều quốc gia.

(Nguồn: VPBank)