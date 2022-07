VPBank báo lãi hơn 15.300 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế của VPBank tăng 70% so với cùng kỳ, đạt hơn 15.300 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch năm.

Dư nợ tín dụng ngân hàng hợp nhất đạt 436.000 tỷ đồng, trong đó tăng trưởng tín dụng của riêng ngân hàng mẹ là 14,3%, cao hơn mức trung bình 9,35% toàn ngành, nhờ đóng góp lớn từ các phân khúc chiến lược như khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Doanh số giải ngân 6 tháng đầu năm của hai phân khúc chiến lược này đã tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ các sản phẩm cho vay thế chấp.

Thu nhập hoạt động hợp nhất đạt 31.600 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập từ lãi tăng ổn định, nhờ tín dụng tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ 2021. Tương tự, thu nhập thuần từ phí tăng 34,5% so với 6 tháng đầu năm 2021 khi ghi nhận gần 2.800 tỷ đồng, do tăng doanh thu từ hoạt động thanh toán, kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, quản lý tài khoản và dịch vụ thẻ.

Tổng chi tiêu thẻ tín dụng trong 6 tháng đầu năm tăng 22% so với cùng kỳ, nhờ sản phẩm thẻ tín dụng đa dạng. VPBank cũng vừa được tổ chức VISA vinh danh với giải thưởng thuộc 2 lĩnh vực dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số và tỷ lệ thẻ hoạt động.

Bên cạnh đó, thu nhập từ nợ đã xử lý đạt kết quả khả quan, tăng 26% so với cùng kỳ với trên 1.700 tỷ đồng.

Khách hàng tới giao dịch tại VPBank. Ảnh: VPBank

Trong khi doanh thu tăng, chi phí của ngân hàng tiếp tục được tối ưu hóa. Chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) của ngân hàng tính đến cuối tháng 6 là 20,6%. Nhờ tăng trưởng mạnh về doanh thu và kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã có tốc độ tăng 70% so với cùng kỳ, đạt hơn 15.300 tỷ đồng, tương đương 52% kế hoạch năm. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu là 23,4% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản là 3,5%.

Một trong những điểm nổi bật trong bức tranh kinh doanh nửa đầu năm của VPBank là tăng trưởng về quy mô khách hàng, nhờ nỗ lực số hóa và tự động hóa, đi đôi với hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ.

Khách hàng nộp/rút tiền tại CDM của VPBank. Ảnh: VPBank

Tập khách hàng hợp nhất của VPBank đến hiện tại cán mốc 21 triệu khách hàng. Số lượng khách hàng có thu nhập cao (AF) và trung bình-cao (mass AF) tăng trưởng trên 50% so với thời điểm cuối năm 2021.

Trong khi đó, số lượng khách hàng đăng ký sử dụng VPBank NEO tăng 63% so với cùng kỳ, giao dịch qua nền tảng số cũng tăng gần 80%. Thông qua số hóa toàn bộ chu trình cho vay có tài sản đảm bảo đối với sản phẩm cho vay mua nhà, ôtô và vay tiêu dùng, từ khâu xử lý thông tin, định giá tới giải ngân, tỷ lệ giải ngân của phân khúc cho vay thế chấp trực tuyến của VPBank đã đạt tới 85%.

Mới đây, Moody’s cũng giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) của ngân hàng ở mức Ba3, triển vọng tích cực - tương đương mức trần xếp hạng quốc gia của Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong kì đánh giá này, Moody’s cũng lần đầu tiên công bố chỉ số phát triển bền vững (ESG) của VPBank. Nhà băng được xếp hạng ESG ở mức 2 (trên thang điểm 1 - 5 với 1 là mức cao nhất). Điều này cho thấy VPBank luôn chú trọng các yếu tố bền vững trong định hướng phát triển của mình.

An Nhiên