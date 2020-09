Vòng hai cuộc thi hùng biện tiếng Anh chủ đề ngoại giao

19 đội thi của các trường THPT chuyên bước vào vòng 2 "Speak to Lead" với nhiều lĩnh vực quanh chủ đề mối quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ.

Cuộc thi hùng biện Tiếng Anh Speak to Lead do Đại sứ quán Mỹ phối hợp với Hệ thống Giáo dục HOCMAI tổ chức, nhân dịp kỉ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ. Sau vòng 1 được tổ chức từ tháng 7, 19 đội thi của các trường THPT chuyên trên khắp cả nước tiếp tục bước vào vòng 2 diễn ra từ ngày 11 - 19/9.

Chủ đề hùng biện của cụm thi đầu tiên là Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Mỹ trong lĩnh vực thương mại, mỗi đội thi có nhiệm vụ khai thác một điểm khác nhau về vấn đề hợp tác thương mại giữa 2 nước.

Các thí sinh của đội thi trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang tự tin thể hiện phần hùng biện của mình.

Cụm thi đầu tiên gồm 5 trường: THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương), THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang), THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (Trà Vinh). Các trường đã hoàn thành xuất sắc phần thi hùng biện của mình ngày 11/9

Ban giám khảo nhận xét, với nhiều đội thi, đây là lần đầu tiên các em thử sức hùng biện trực tuyến, tuy nhiên các đội thi có cách thức truyền tải nội dung và phong thái tốt. Mỗi đội thi mang một màu sắc hùng biện khác nhau. Điểm hay của một số bài thi là cập nhật tình hình thời sự Covid-19. Hai đội thi của tỉnh Hải Dương và tỉnh Phú Thọ trình bày bài hùng biện công phu. Trong khi đó, đội thi của tỉnh An Giang thể hiện được sự ấn tượng khi sáng tác một đoạn bài hát tiếng Anh cho phần hùng biện của mình.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến, ban tổ chức đảm bảo đường truyền Internet được kết nối ổn định.

Kết thúc phần thi hùng biện, các đội thi phải trả lời các câu hỏi phản biện của ban giám khảo và đội thi đối thủ. Đội thi trường THPT Thoại Ngọc Hầu (An Giang) được ban giám khảo đánh giá có phần phản biện sắc bén cùng với khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Xuất sắc vượt qua các đội thi đối thủ, đội thi trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu đạt 447/500 điểm, xếp thứ nhất cụm thi, giành được chiến thắng thuyết phục và là trường đầu tiên sẽ góp mặt tại vòng chung kết sắp tới.

Bạn Nguyễn Hoa Minh An, thành viên đội thi trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang) chia sẻ: "Khi nhận được chủ đề thi, chúng em suy nghĩ làm cách nào để có được bài hùng biện tốt nhất, vừa có đủ thông tin cần thiết, vừa phải thú vị, hấp dẫn người nghe. Do đó, chúng em quyết định rằng sẽ tập trung nhiều hơn vào phần ý kiến của bản thân, những ý tưởng, kế hoạch để tiếp tục phát huy mối quan hệ Việt Nam - Mỹ trong lĩnh vực thương mại. Cuối phần hùng biện, chúng em đã thể hiện một bài hát, và em nghĩ nhờ đó mà bài thi của chúng em đã chinh phục được ban giám khảo".

Đánh giá chung về phần thi của các đội thi trong Cụm 1, thầy Võ Anh Tuấn, thành viên Ban giám khảo cho biết: "Với cùng một chủ đề, các đội thi đều thể hiện được sự đầu tư và kiến thức hiểu biết thông qua nội dung bài thuyết trình. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cao phần thi của trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang, vì các em thể hiện sự vượt trội về khả năng thuyết trình ấn tượng, sự tự tin và nhanh nhạy khi tham gia tranh biện. Các em đã thuyết phục tuyệt đối BGK và chúng tôi thống nhất chọn trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu sẽ là đội đi tiếp vào vòng chung kết".

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cuộc thi được tổ chức trực tuyến. Bà Phạm Thị Hương Giang, đại diện ban tổ chức cuộc thi khẳng định: "Ban tổ chức đã tính toán và có kế hoạch chi tiết, đảm bảo các đội có thể thực hiện phần thi một cách suôn sẻ nhất. Trước khi diễn ra chương trình một tuần, chúng tôi tổ chức các buổi đào tạo, bổ sung các trang thiết bị cần thiết cho các trường".

Tiếp tục vòng hai, 4cụm thi còn lại tiếp tục thi đấu lần lượt vào các ngày 14, 16, 18 và 19/9.

