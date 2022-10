Volvo đưa phiên bản cao cấp nhất toàn cầu đến VMS 2022

7 mẫu xe trưng bày của Volvo đều là hybrid hoặc mild-hybrid, đều được trang bị gói Ultimate cao cấp nhất, ra mắt tại Triển lãm Ôtô Việt Nam 2022, từ 26/10.

Volvo sẽ đưa những công nghệ an toàn hàng đầu thế giới đến Triển lãm Ôtô Việt Nam (VMS) năm nay, thể hiện qua các dòng XC60 5 chỗ, thể thao đa dụng XC40, V60 Cross Country và sedan hạng sang S90.

Đây là các mẫu xe có phiên bản Ultimate cao cấp nhất của hãng trên thế giới, lần đầu ra mắt khách Việt. Ngoài ra, nhà phân phối này sẽ giới thiệu hai dòng SUV động cơ plug-in hybrid cắm sạc ngoài, tổng công suất 462 mã lực.

Một dòng xe sẽ ra mắt của Volvo tại VMS 2022.

An toàn tiếp tục là thông điệp xuyên suốt của Volvo tại Việt Nam. Hãng này đã thử nghiệm va chạm khoảng 400 mẫu xe mỗi năm, nhằm phát triển công nghệ an toàn cao cấp. Hệ thống cảnh báo điểm mù thế hệ mới gắn radar của Volvo có khả năng nhận biết ở khoảng cách gần, chủ động điều chỉnh vô-lăng nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông. Tính năng Pilot Assist hỗ trợ lái bán tự động, kiểm soát hành trình thích ứng theo xe phía trước.

Với nhu cầu di chuyển trong đô thị, các mẫu xe của hãng này có tính năng City Safety, phát triển từ năm 2006, đến 2008 đã trang bị trên mọi dòng xe Volvo. Đại diện Volvo Car Vietnam cho biết, hãng đặt mục tiêu đưa triết lý an toàn lên tầm cao mới, nỗ lực cắt giảm khí carbon, hướng đến những giải pháp mang tính bền vững cho môi trường.

Theo đó, Volvo thúc đẩy trang bị công nghệ hybrid cho toàn bộ dải sản phẩm, tiến đến 100% xe thuần điện vào năm 2030. Nổi bật là XC90 Recharge Ultimate sử dụng công nghệ plug-in hybrid, khả năng chạy thuần điện đến 77 km mỗi khi sạc đầy.

Volvo XC90 phiên bản Recharge.

"Từ những năm 1970, Volvo không ngừng đổi mới trong việc phát triển hệ thống dẫn động chạy điện và xem đây là cam kết về một giải pháp di chuyển thân thiện với môi trường và giảm phát khí thải", đại diện nhà phân phối Volvo tại Việt Nam nói. "Mục tiêu của thương hiệu là giảm 40% tổng lượng khí carbon trên mỗi xe vào năm 2025, so với năm 2018, đạt mục tiêu trung hòa khí thải vào năm 2040".

Ngoài việc chiêm ngưỡng dải sản phẩm Volvo, khách tham quan sẽ được trải nghiệm những màn trình diễn lấy cảm hứng từ những yếu tố đặc trưng vùng Bắc Âu, trên khu trưng bày rộng gần 800 m2 thiết kế phong cách bất đối xứng Asymmetrical style. Dự kiến, sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao Volvo khu vực châu Á Thái Bình Dương, các khách mời: nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ Bùi Công Duy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia, hoa hậu H’Hen Niê...

Sự kiện ra mắt khu trưng bày Volvo tại VMS 2022 được phát sóng trực tuyến trên VnExpress lúc 10h25, ngày 26/10.

Triển lãm Ôtô Việt Nam 2022 diễn ra từ ngày 27-30/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, quận 7, TP HCM.

Tuấn Vũ

Ảnh: Volvo Car Vietnam.