Với tôi, quan trọng nhất vẫn là gia đình, là nơi để về

Ba mươi bảy tuổi, cái tuổi mà phần lớn ai cũng ổn định gia đình, vui ấm bên vợ con, còn tôi thì bắt đầu lại.

Tôi thuộc típ người của gia đình nhưng chưa có gia đình trọn vẹn, có lẽ do chưa may mắn. Tôi ly hôn gần 2 năm, chưa có con, không vướng bận gì. Nguyên nhân ly hôn do người thứ ba.

Mọi người nhận xét tôi hiền, biết lo làm ăn, vun vén, sống khí khái. Công việc, nhà cửa, tôi đều ổn định tại Sài Gòn. Quê tôi ở miền Tây, lên Sài Gòn học đại học và lập nghiệp. Tôi không hút thuốc, rượu bia chỉ giao tiếp khi cần.

Cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, êm đềm. Sáng đi làm, chiều tối về nhà tận hưởng cuộc sống cây cỏ hoa lá vì nhà tôi trồng rất nhiều cây. Không gian xung quanh tôi sống rất thoáng, tuyệt đẹp nên tôi thường ít đi đâu mà tận hưởng nơi này. Cuối tuần tôi nấu ăn. Tôi nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa tốt. Đặc biệt, tôi tập thể dục, gym mỗi ngày, sáng, tối nên trông trẻ hơn tuổi nhiều và sức khỏe tốt, người săn chắc.

Có lẽ mọi người nghĩ tôi diễn nhiều về mình, nhưng mỗi người có cách sống riêng. Có lẽ tôi sống quá nhẹ nhàng. Có thể do đặc thù công việc, tôi tiếp xúc quá nhiều người, nhiều thành phần, trải nghiệm đây đó cũng nhiều và đúc kết lại rằng quan trọng nhất vẫn là gia đình, là nơi để về. Tôi cũng chơi nhưng chơi lành, chơi cùng gia đình, quây quần bên nhau, cùng nhau đi ăn uống, cuối tuần đi đây đó, dã ngoại, du lịch,...

Mong kết bạn, làm quen nghiêm túc, hợp thì tiến tới lâu dài với bạn nữ từ 25 đến 31 tuổi, người Nam Bộ, công việc ổn định, thân hình gầy.

Mọi thứ phía tôi đã ổn định. Những điều kiện tốt cho cuộc sống hiện tại, tương lai, tôi đã lo được vì tính lo xa, vun vén, hướng về gia đình, tương lai. Tôi chỉ mong bạn gái của mình chung thủy, cùng tôi vun đắp tình cảm, hạnh phúc. Khi có hạnh phúc, mọi cái sẽ đến vì tôi rất nghị lực và chịu khó.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc