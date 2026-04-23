Với anh, tình cảm ở trong nhà, lý lẽ bên ngoài cánh cửa

Hôm nay sinh nhật mình. Không có gì đặc biệt, chỉ là thấy mình hiểu bản thân hơn một chút. Mình sinh năm 1991, đang ở Hà Nội. Trước đây mình học xong rồi đi Nhật, trải qua một thời gian làm công ty và buôn bán nhưng không thành, dự định cuối năm sẽ đi Nhật tiếp và làm ở đó lâu dài nếu đưa gia đình sang hoặc về Sài Gòn sống sau 3-5 năm. Tài chính chưa phải điểm mạnh nhất nhưng mình luôn chủ động và có trách nhiệm với gia đình. Có những lúc tưởng như đi sai đường, nhưng hành trình đã trải qua cho mình thêm tự tin và vững bước hơn trong tương lai.

Mình thích những buổi tối đơn giản, ăn gì đó ngon rồi đi dạo hoặc ngồi nói chuyện linh tinh. Hay mỗi sáng sớm thức dậy cùng nhau tập thể dục rồi rời mái nhà đầy tình yêu thương đến với những bộn bề lo toan trong cuộc sống với tinh thần lẫn thể chất tốt nhất.

Với mình: Tình cảm ở trong nhà và lý lẽ bên ngoài cánh cửa. Viết những dòng này, vừa để nói ra và hy vọng gặp được một người phù hợp. Mình cao 1m69, nặng 65kg, sáng sủa, dễ chịu và tâm sinh lý ổn định. Bạn là ai, ở đâu không quan trọng, mình tin luôn có người phù hợp đang tìm kiếm và chờ một sự kết nối. Không cần hoàn hảo, chỉ cần tử tế, biết nghĩ cho người khác và không làm tổn thương nhau một cách vô lý.

Cuối cùng, anh không phải người chưa từng vấp ngã nhưng đủ trưởng thành để biết trân trọng những gì mình có. Nếu em yếu đuối, cho anh được chia sẻ cùng. Nếu muốn xây một mái nhà, mình cùng bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Còn nếu anh không lớn lao, ít nhất vẫn giữ được nụ cười cho em. Anh là kiểu người không hoàn hảo nhưng biết mình cần gì và sống có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Anh không phải người thú vị nhất, nhưng là người sẽ ở lại khi mọi thứ không còn thú vị nữa. Nếu em cảm thấy có gì đó đồng điệu, mình bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhé. Anh luôn sẵn sàng.

