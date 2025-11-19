Với anh, em không cần quá nổi bật, chỉ cần hiền dịu và chung thủy

Anh là một người sống khá thẳng thắn, không gia trưởng và đặc biệt là không thích nịnh bợ ai để đạt được mục đích của mình.

Chào em, bạn chung nhà của anh! Anh là chàng trai đang sinh sống và làm việc tại Hà Nam. Ngoại hình anh được đánh giá là dễ nhìn. Anh sinh năm 1990, cao 1m72 và nặng 65 kg. Có thể là do cái duyên cái số nên bây giờ anh vẫn đơn chiếc. Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, anh đang đi tìm em, người con gái của cuộc đời anh. Không biết do chúng ta không có duyên hay duyên chưa tới mà tìm nhau khó quá em nhỉ. Khi ở bên nhau, chúng ta có thể cười tươi, có thể là chính mình. Mình cùng nhau trải qua nhiều thứ, đôi khi lặng im, thỉnh thoảng ồn ào, lắm lúc chia xa, hoặc có khi không cảm xúc, chỉ là chung một mái nhà.

Anh là nhân viên văn phòng, đến giờ vẫn "độc toàn thân", thích cuộc sống ổn định, mong muốn được làm chính mình, cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng được theo ý thích nhưng vẫn muốn làm phiên bản tốt nhất của mình. Vậy nên anh muốn thông qua VnExpress để có thể tìm thấy em vào một ngày gần nhất. Em không cần quá nổi bật, điều anh muốn đó là một cô gái hiền dịu và chung thủy. Khi em ở bên anh, chắc chắn anh sẽ yêu thương và trân trọng em hết lòng. Anh không biết có tìm được em ở đây hay không, nhưng biết đâu giữa dòng đời đông đúc chúng ta lại gặp nhau. Hy vọng em cũng có động lực tìm gặp nửa kia giống anh. Vì muốn thì mới tiến tới được, em nhỉ. Mong sớm gặp được em người con gái mà anh yêu thương.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ