Vợ xinh gái, hướng ngoại, có nên để cô ấy đi làm xa

Tôi 32 tuổi, vợ 28 tuổi, có bé trai 14 tháng. Tôi có công việc ổn định, lương không cao nhưng đủ sống ở vùng nông thôn, khoảng 15 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình tôi bình thường. Vợ giỏi tiếng Trung, giỏi tin học văn phòng, từng làm văn phòng cho một công ty thương mại. Khi vợ bầu, tôi bảo cô ấy nghỉ làm, ở nhà để tôi tiện chăm sóc hai mẹ con. Nhà tôi ở nông thôn, cách thành phố khoảng 50 km.

Vợ tôi ngoại hình ưa nhìn, được mọi người đánh giá là xinh gái, tính cách hướng ngoại, thích đi chỗ đông người, thích du lịch, mua sắm. Giờ con được hơn một tuổi, vợ muốn sau tết lên thành phố làm, kêu ở nhà chán và không có tiền. Tôi và bố mẹ không muốn cho vợ đi vì xa nhà nhiều cám dỗ, sợ như bao bài học trên mạng xã hội, cho vợ đi làm xa rồi tan nát gia đình. Để vợ ở nhà thì tôi thương vì dù sao ở nông thôn chăn nuôi, trồng trọt sẽ vất vả hơn ngồi văn phòng. Mong các anh chị từng trải qua rồi cho tôi xin lời khuyên.

