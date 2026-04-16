Vợ Văn Hậu tháp tùng chồng đi gia hạn hợp đồng với CAHN

Hà NộiDoãn Hải My đồng hành cùng Đoàn Văn Hậu trong lễ ký kết hợp đồng mới với Công an Hà Nội sáng nay.

Văn Hậu diện sơ mi trắng với tuxedo khoác ngoài, còn Hải My mặc váy dài sáng màu cùng phụ kiện đơn giản. Anh lái xe, rồi chủ động mở cửa cho vợ khi đến trụ sở CLB ở Hà Nội.

Doãn Hải My, 25 tuổi, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô kết hôn với Văn Hậu vào cuối năm 2023, và có một con trai. My cũng thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các sự kiện quan trọng, đồng thời là người chọn phối đồ cho cả hai.

Văn Hậu ký gia hạn hợp đồng với Công an Hà Nội (CAHN) đến hết mùa giải 2028-2029. Anh cho biết trân trọng đội bóng đã luôn ủng hộ khi gặp chấn thương dài hạn để có thể trở lại thi đấu. "Tôi cảm nhận rõ mục tiêu và quyết tâm của đội bóng trong những năm tới, đặc biệt là chinh phục danh hiệu quốc tế. Đó là lý do tôi muốn tiếp tục đồng hành cùng CLB", Văn Hậu nói.

Hậu vệ gốc Thái Bình (nay là Hưng Yên) gia nhập Công an Hà Nội từ mùa giải 2023, và đóng góp vào chức vô địch V-League. Sau đó, anh bị viêm điểm bám gót chân Achilles vào tháng 9/2023. Tuy nhiên, chấn thương phức tạp hơn đánh giá ban đầu, buộc hậu vệ này phải sang Singapore thăm khám và trải qua nhiều đợt phẫu thuật. Anh trở lại thi đấu trận chính thức đầu tiên vào ngày 3/12/2025, khi cùng CAHN hòa Buriram United 1-1 ở Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026.

Đoàn Văn Hậu, sinh năm 1999, trưởng thành ở lò đào tạo Hà Nội. Anh là thành viên đội tuyển đứng thứ tư U19 châu Á 2016 để giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Sau đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, Hậu là trụ cột trong chiến tích giành á quân U23 châu Á, thứ tư ASIAD và vô địch AFF Cup năm 2018 (nay là ASEAN Cup).

Sau khi cùng Hà Nội FC giành đủ danh hiệu quốc nội, Văn Hậu từng xuất ngoại sang SC Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan mùa 2019-2020, trở lại Hà Nội FC rồi gia nhập CAHN từ đầu mùa 2023.

Bên cạnh Văn Hậu, CAHN cũng gia hạn hợp đồng đến tháng 6/2029 với trung vệ Trần Đình Trọng và tiền vệ Lê Phạm Thành Long. Trong khi đó, tiền đạo người Brazil Alan Sebastiao gia hạn đến hết mùa 2027-2028.

Các cầu thủ quan trọng hầu hết đều còn hợp đồng, như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc đến hết mùa 2026-2027, Phan Văn Đức và Cao Pendant Quang Vinh đến 2027-2028. Hai trường hợp sẽ hết hạn vào cuối mùa này là thủ môn Nguyễn Filip và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh.

