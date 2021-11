Võ Văn Chiến (1948 - 2021), Đặng Thị Hồng Mến (1980 - 2021) ( - 2021)

Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Cuối tháng 7 bà ngoại là người đầu tiên trong nhà mình nhiễm bệnh, do ngoại có tiếp xúc với f0 gần nhà nên y tế test bà ngoại trước, may mắn bà ngoại được đưa đi cách ly và chăm sóc rất kĩ càng, nên bà ngoại đã về với gia đình. Ông tiếp xúc rất gần và thường xuyên với bà, ngày 1.8 gia đình mình nhận tin dữ, cậu 7 qua ông mới biết ông đã mất rồi... thời gian đó con phải ở lại công ty ko về được, nghe tin đó con như chết lặng... con ráng nghĩ ông mất là do tuổi già cho nhẹ lòng hơn, nhưng cứ nghĩ tới cảnh ông nằm ở nhà 1 mình chống chọi với từng cơn khó thở nó kinh khủng như thế nào... con thương ông lắm.

Mợ 7 bị covid sau bà ngoại vài ngày, mợ cãm nặng nhưng vì sợ nên ko chịu test, cũng ko làm gì hết, cứ ở nhà tới khi tình trạng nặng, mợ ko thở được nữa mới báo y tế xuống... mợ nằm cách ly được cỡ 2 ngày thôi là mất. Mợt mất ngày 2.8 sau ông ngoại... Lúc 7 mất là lúc cậu với 2 em đi cách ly, nhìn cảnh 3 cha con lũi thũi thương lắm 7 ơi... Chỉ trong 2 ngày mà nhà mình đã mất đi 2 người, 2 thế hệ,...

Cả nhà mình đều bị covid nhưng may mắn đều khỏe mạnh rồi. Phải chi lúc đó... haiz, cơn đại dịch lần này quá khủng khiếp... mong là ông ngoại với mợ sớm siêu thoát. Cả nhà đều thương và nhớ 2 người ạ!

Cháu: Thư