Vô tình lọt vào ảnh sự kiện đông người, tôi có quyền yêu cầu gỡ bỏ?

Khi lái ôtô đi ngang sự kiện đường phố, hình ảnh của tôi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội nên không thoải mái lắm. Tôi có quyền buộc họ gỡ ảnh không?

Hôm đó tôi đi lên khu phố cổ đúng lúc ngoài đường đang diễn ra một sự kiện đường phố quy mô lớn. Nhóm nghệ sĩ trẻ biểu diễn âm nhạc, người dân và du khách tập trung đông để xem. Hàng trăm người dân, nhiếp ảnh gia có mặt để ghi lại khoảnh khắc.

Tôi vốn không tham gia sự kiện, chỉ đi ngang qua trên con đường đó. Khi về nhà, tình cờ lướt mạng xã hội, tôi thấy chiếc xe của mình xuất hiện trong một bức ảnh đăng trên fanpage sự kiện và vài trang báo.

Các phương tiện trên đường phố Hà Nội giờ cao điểm. Ảnh: Ngọc Thành

Điều khiến tôi băn khoăn là biển số xe hiện rõ ràng, khiến bạn bè dễ dàng nhận ra. Một số bình luận đùa vui dưới bài đăng nhắc đến biển số, làm tôi cảm thấy không thoải mái.

Tôi nghĩ nếu người bị chụp ảnh rõ mặt còn có căn cứ yêu cầu gỡ bỏ, còn chiếc xe - một tài sản cá nhân gắn liền với chủ sở hữu – liệu có được pháp luật bảo vệ tương tự?

Xin hỏi pháp luật quy định thế nào về việc các phương tiện truyền thông, trang mạng xã hội sử dụng hình ảnh về các sự kiện công cộng? Nếu khuôn mặt, xe cộ, bất cứ thứ gì của tôi lọt vào ảnh, video sự kiện, tôi có quyền yêu cầu họ gỡ bỏ không?

Xin cảm ơn.

Độc giả Nguyễn Vương

>>Luật sư Vũ Tiến Vinh tư vấn