Võ sĩ Việt Nam không phục khi bị xử thua Thái Lan ở SEA Games 33

Thái LanNguyễn Văn Đương cho rằng bị Sukthet Sarawut dùng chỏ làm chấn thương, trước khi thua ở chung kết boxing hạng -57kg nam tại SEA Games 33, chiều 19/12.

Trong hai hiệp đầu, Văn Đương lép vế trước đại diện chủ nhà, và cùng thua với điểm số 9-10 đồng thuận từ 5 trọng tài. Sang hiệp ba, anh chủ động tấn công với hy vọng lật ngược tình thế, nhưng bất ngờ xảy đến chỉ sau khoảng 30 giây.

Khi Sukthet đang thủ thế tay cao, Văn Đương chủ động lao vào. Đầu của võ sĩ Việt Nam va chạm với chỏ tay trái của đối thủ khiến anh bị rách khoảng 5 cm ở phía trên chân mày phải. Trọng tài cho dừng trận đấu để bác sĩ chăm sóc, nhưng vết thương không thể cầm máu, nên xử Văn Đương thua knock-out kỹ thuật.

Tình huống gây tranh cãi trong trận Nguyễn Văn Đương thua Sukthet Sarawut của Thái Lan ở chung kết boxing hạng dưới 57kg nam, chiều 19/12/2025.

Trong boxing, vết thương ở mặt ảnh hưởng đến tầm nhìn, sức khỏe, làm giảm khả năng thi đấu công bằng và an toàn. Đây là chuyện thường thấy trong môn này, nhưng mức độ nghiêm trọng của vết thương sẽ do trọng tài và đội ngũ y tế quyết định, với ưu tiên là bảo vệ sức khỏe võ sĩ.

Tuy nhiên, Văn Đương cho rằng anh bị chơi xấu. "Khi tôi chủ động lao vào, đối phương chỏ ra phía trước là phạm quy", võ sĩ này nói trong lúc được chăm sóc vết thương. "Về thế trận, có thể đối thủ nhỉnh hơn, nhưng chơi thế không fair-play. Tôi muốn đánh hết ba hiệp, dù kết quả có thế nào".

Các HLV Việt Nam cũng ra dấu cho trọng tài rằng Sukthet đã tung đòn phạm quy. HLV phía Thái Lan thì tái hiện lại tình huống và cho rằng Đương chủ động lao vào khi Sukthet đã thủ thế trước. Cuối cùng, Đương và ban huấn luyện vẫn chấp nhận kết quả.

Văn Đương từng giành HC bạc ở hạng cân này tại SEA Games 30. Tuy nhiên, anh lỡ hẹn ở kỳ kế tiếp vì nhiễm Covid-19. Đến SEA Games 32, Đương dừng bước ở tứ kết trước ĐKVĐ Clark Bautista (Philippines) cũng vì một tình huống tương tự trận thua Sukthet chiều qua.

Đầu hiệp ba, Văn Đương có vết rách ở mi mắt trái. Sau hai lần kiểm tra, bác sĩ tuyên bố VĐV không thể tiếp tục thi đấu, dẫn đến bị xử thua knock-out kỹ thuật. Phía Việt Nam cho rằng vết thương rất nhỏ và có thể tiếp tục thi đấu, nhưng không thể thay đổi phán quyết từ trọng tài.

Nguyễn Văn Đương, 29 tuổi, quê Bắc Giang, nổi lên từ năm 2019. Năm 2020, anh đứng thứ hai sau cầu thủ bóng đá Nguyễn Văn Quyết, trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu Việt Nam. Trận thắng đáng chú ý nhất của Đương là trước đối thủ hạng 11 thế giới Chatchai Butdee (Thái Lan), ở vòng loại Olympic vào tháng 3/2020. Chiến thắng đưa anh đến Tokyo 2021, nơi võ sĩ này thắng một trận, trước khi dừng bước ở vòng 1/8.

Boxing đã đem về cho Thái Lan 14 HC vàng tại SEA Games 33. Ba HC vàng còn lại thuộc về Hà Thị Linh của Việt Nam ở hạng dưới 60kg nữ, Vicky Tahumil (Indonesia) dưới 51kg nam và Marcial Eumir (Philippines) hạng dưới 80kg nam.

