Võ sĩ Việt Nam đoạt HC vàng: 'Đối thủ lăm le đá vào vết thương của tôi'

Thái LanBị võ sĩ chủ nhà Suthat Bunchit ra đòn vào những chấn thương cũ, nhưng Nguyễn Tấn Sang vẫn nhịn đau để giành HC vàng pencak silat SEA Games 33.

Trong trận chung kết pencak silat hạng dưới 80kg nam sáng nay 17/12, Tấn Sang thắng Suthat sau 25 phút, với tỷ số chênh lệch 84-53. Anh đem về HC vàng đầu tiên cho pencak silat Việt Nam tại SEA Games 33.

Nguyễn Tấn Sang nhăn nhó vì nén đau khi cầm cờ chạy mừng HC vàng pencak silat hạng dưới 80kg nam tại nhà thi đấu Impact ở Nonthaburi, Thái Lan sáng 17/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Tuy nhiên, chiến thắng đến không dễ dàng với võ sĩ 26 tuổi. Khoảng hai phút sau khi trận đấu bắt đầu, anh bị đối thủ Thái Lan đá vào cổ chân trái. Dường như bị đau, Tấn Sang nhảy lò cò rồi đấu tiếp. Lý do là trong trận bán kết hôm qua 16/12, Tấn Sang bị chấn thương cổ chân, dù vẫn thắng Igi Rangga Barani (Indonesia) 62-36 để vào chung kết. Trước giải, anh cũng gặp chấn thương đầu gối.

Sau trận đấu với Suthat, Tấn Sang nói với VnExpress: "Đối thủ chủ yếu nhắm vào vết thương cũ của tôi là hai đầu gối và cổ chân trái. Nếu đấu sòng phẳng về chuyên môn, Suthat không thể thắng được tôi. Ngay pha đầu tiên, đối thủ lao thẳng vào chân khiến tôi bị tê và phải chườm lạnh, rồi mới quay lại đấu tiếp".

Suthat,30 tuổi, từng bị truất quyền thi đấu giữa chừng ở cả SEA Games 31 lẫn 32. Tại SEA Games 31 tại Hà Nội, võ sĩ người Thái Lan này bị loại sau khi đấm vào mặt đối thủ người Singapore, Sheik Ferdous Bin Sheik Alauddin trong trận bán kết. Đến SEA Games 32 ở Campuchia, Suthat tiếp tục bị loại trong trận chung kết gặp chính Tấn Sang, vì cú đấm vào hàm phải.

Tấn Sang cho biết sau khi biết ý đồ của Suthat, anh phải thay đổi cách đánh. Thay vì trụ chân trái, anh chuyển sang trụ chân phải nhiều hơn, và hạn chế tối đa để đối thủ đá vào đầu gối. Khi không còn di chuyển linh hoạt, anh phải dùng tay để tì và giữ khoảng cách, không cho đối phương áp sát.

Cuối trận, Tấn Sang lại bị đối thủ đá vào đầu gối trái khiến anh nằm sân, giơ tay ra dấu hiệu bị đau. Theo anh, trọng tài đáng lẽ phải trừ điểm của võ sĩ chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài lại cho điểm. "Dù vậy, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục thi đấu", anh nói. "Ai cũng thấy tôi rất đau. Nhưng khi nhìn lên khán đài, thấy khán giả cổ vũ rất nhiều, và thấy những lá cờ Việt Nam, tôi không cho phép bản thân bỏ cuộc. Tôi phải dồn hết chút sức còn lại để thi đấu".

Nguyễn Tấn Sang ôm đầu gối trái cuối trận gặp Suthat. Ảnh: Đức Đồng

Sau trận, Tấn Sang ngồi trên ghế, gác một chân lên ghế, phải nghiêng người khi trả lời phỏng vấn. Khi nhắc tới cờ Việt Nam, anh chỉ ngón tay phải lên cánh tay trái, nơi có lá cờ Việt Nam. "Tôi không cho phép bản thân làm người hâm mộ thất vọng", anh nhấn mạnh.

Đây là kỳ thứ ba liên tiếp Tấn Sang giành HC vàng SEA Games. Anh không có đối thủ ở hạng cân dưới 80kg trong pencak silat. Tuy nhiên, môn này không còn nằm trong chương trình Asiad.

Đức Đồng - Xuân Bình