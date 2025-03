Võ sĩ một tay gây sốt ở ONE Championship

Jake Peacock cụt cánh tay phải nhưng thắng 14 qua 15 lần thượng đài, gần nhất là hạ knock-out Shinji Suzuki tại One Championship hồi tháng 2.

"Tôi đang thi đấu ở cấp độ cao nhất, trên sàn đấu võ thuật lớn nhất thế giới, hạ gục hầu hết mọi đối thủ, và tôi chỉ có một tay", Peacock nói với báo Anh The Independent.

Peacock (trái) ra đòn trong chiến thắng trước võ sĩ người Nhật Bản Kohei Shinjo ở trận ra mắt One Championship tại Sân vận động Lumpinee ở Bangkok, Thái Lan ngày 5/3/2024. Ảnh: One Championship

Peacock bẩm sinh đã không có cánh tay phải. Khi anh còn trong bụng mẹ, dây rốn quấn quanh vùng tay phải khiến máu không thể lưu thông và hoại tử bộ phận này.

Tuy nhiên, khiếm khuyết cơ thể không khiến Peacock ngừng đam mê với bộ môn đối kháng. Anh học karate lúc 7 tuổi và chuyển sang kyokushin, cũng là một trường phái của karate, ở thời niên thiếu. 15 tuổi, Peacock vô địch khu vực Bắc Mỹ và được dự giải vô địch thế giới tại Tokyo (Nhật Bản).

"Mọi người không thể tin được, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó", võ sĩ 31 tuổi nói về việc không có cánh tay phải. "Tôi thậm chí chưa nghĩ 'Ước gì mình có hai tay, nó sẽ như thế nào?' Nhưng tôi biết điều đó truyền cảm hứng cho mọi người. Tôi muốn để lại di sản, truyền cảm hứng cho những người khác rằng đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy theo đuổi ước mơ của mình".

Jake Peacock mừng chiến thắng trước Kohei Shinjo. Ảnh: One Championship

Peacock sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao. Bố là Gavin Peacock, một cựu cầu thủ từng chơi cho Chelsea, Newcastle và Queens Park Rangers. Gia đình anh chuyển từ Anh sang Canada năm 2007.

Peacock cho biết luôn được gia đình khuyến khích thi đấu thể thao, và bản thân chưa bao giờ gặp phải thử thách nào mà không thể vượt qua. "Bố mẹ không bao giờ nuông chiều tôi, và điều đó thật tốt", Peacock nói. "Bạn thường phát triển tính cách mạnh mẽ sau những thử thách và đau khổ, và điều đó chắc chắn đã hình thành nên thái độ không bao giờ bỏ cuộc của tôi. Nhưng tôi nghĩ một chút chắc chắn là bẩm sinh. Tôi sẽ luôn cho rằng mình có thể làm được điều gì đó và sẽ biến nó thành hiện thực. Ngoài những điều hiển nhiên, như không thể viết bằng tay phải, tôi luôn tìm ra cách để làm bất cứ điều gì".

Năm 2019, Peacock gây chấn động khi thắng knock-out Kaleb Hunter để trở thành nhà vô địch thế giới muay Thái hạng bán trung. Anh sau đó thắng giải Road to One để giành hợp đồng trị giá 100.000 USD cho sáu trận với ONE Championship.

Các trận muay Thái của ONE Championship có ba hiệp, mỗi hiệp ba phút. Riêng các trận tranh đai có năm hiệp. Các võ sĩ đeo găng tay võ thuật hỗn hợp nặng 4 ounce (113 gram). Các võ sĩ có thể ghi điểm hạ gục bằng đấm, đá, đầu gối, khuỷu tay hoặc vật hợp lệ.

Võ sĩ một tay gây sốt trên ONE Championship Chiến thắng của Jake Peacock trước Shinji Suzuki.

Trong trận ra mắt ONE Championship tại Bangkok hồi tháng 4/2024, Peacock thắng điểm võ sĩ hạng gà Nhật Bản Kohei Shinjo. Võ sĩ cụt tay phải này tiếp tục gây sốt khi hạ knock-out Shinji Suzuki tại sự kiện ONE 171 ở Lusail Sports Arena, Qatar cuối tháng 2. Nhờ đó, anh nâng thành tích nhà nghề lên 14 thắng sau 15 trận.

Muay Thái được biết đến là môn nghệ thuật của tám chi (nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối, cẳng chân), nhưng Peacock đã thích nghi với một cơ thể không lành lặn. "Quan trọng là thời điểm ra đòn", anh nói. "Một số người sẽ cho rằng đó là một bất lợi. Nhưng tôi sinh ra đã như vậy nên không biết điều gì khác".

Hồng Duy