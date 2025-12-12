Võ sĩ Campuchia về nước vẫn có tên trong trận chung kết SEA Games 33

Thái LanViệc Yann Borey đã về nước nhưng có tên trong trận chung kết giúp Chareewan Piyachutrutai của chủ nhà SEA Games 33 đoạt HC vàng taekwondo mà không phải thi đấu.

Hạng 62-67 kg nữ môn taekwondo chỉ có ba võ sĩ tham dự, đến từ Thái Lan, Myanmar và Campuchia. Khi bốc thăm, võ sĩ Borey của Campuchia được vào thẳng chung kết, trong khi hai đối thủ còn lại phải đọ sức.

Kết quả, Piyachutrutai hạ Key Thwe Mon Lin 2-0, giành quyền vào chung kết. Tại đây, do đoàn Campuchia đã rút toàn bộ VĐV nên Vann Borey không thể có mặt, dẫn đến việc võ sĩ Thái Lan được trao luôn HC vàng mà không cần thượng đài.

Chareewan Piyachutrutai mừng tấm HC vàng dễ nhất sự nghiệp, tại khu liên hợp thể thao quốc gia Bangkok, chiều 11/12. Ảnh: SG33

Bảng điện tử trận chung kết hôm nay vẫn hiện tên Piyachutrutai và Vann Borey. Nhưng sau đó, ban tổ chức sửa lại trên website chính thức, loại võ sĩ của Campuchia và biến trận bán kết của Piyachutrutai với Mon Lin thành trận chung kết.

Nguyên nhân sâu xa của câu chuyện kể trên bắt nguồn từ quy định đăng ký VĐV của nước chủ nhà. Theo điều lệ, Thái Lan được tham dự tất cả 14 hạng cân đối kháng, trong khi các quốc gia khác chỉ được chọn tối đa 10 (5 nam, 5 nữ). Điều này khiến nhiều hạng cân phải thi đấu cả vòng tứ kết, nhưng cũng có hạng cân chứng kiến số lượng võ sĩ tham gia rất ít, trong đó nội dung 62-67kg nữ chỉ có ba người đủ điều kiện.

Theo quy định SEA Games, nội dung có tối thiểu ba quốc gia vẫn được tổ chức bình thường, nhưng khi Campuchia rút lui, hạng 62-67 kg nữ chỉ còn hai đoàn tham dự. Ban tổ chức vẫn công nhận kết quả theo điều lệ sau khi được Hội đồng SEA Games thông qua, và chiếc HC vàng đã được trao cho Piyachutrutai trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Bảng điện tử thông báo hai võ sĩ Thái Lan và Campuchia góp mặt ở trận chung kết hạng 62-67kg nữ. Ảnh: SG33

Sự việc hy hữu này cho thấy hạn chế trong công tác tổ chức và phân bổ nội dung thi đấu. SEA Games 33 tiếp tục chứng kiến thêm một tình huống "dở khóc dở cười" trên sàn đấu, khi một VĐV vào chung kết mà không còn ở Thái Lan, còn một VĐV khác giành HC vàng mà không cần thi đấu trận cuối.

Vy Anh