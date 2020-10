Vợ sắp cưới của Robin Thicke mang thai

Người mẫu April Love mang thai con thứ ba với chồng chưa cưới, ca sĩ Robin Thicke.

Siêu mẫu Mỹ đăng ảnh bụng bầu trên Instagram hôm 4/10 cùng chú thích: "Xin lỗi vì chúng ta không thể gặp nhau trong lúc này. Đại dịch đang diễn ra và tôi hiện mang thai... một lần nữa". Cặp sao xác nhận em bé sắp sinh là con trai.

April Love khoe bụng bầu trên mạng xã hội. Ảnh: April Love Instagram.

Robin Thicke và April Love hẹn hò từ năm 2014, vài tháng sau khi anh ly dị vợ Paula Patton. Cặp sao có hai con gái - Mia (hai tuổi rưỡi) và Lola (19 tháng). Hai người đính hôn dịp Giáng sinh năm 2018, hai tháng trước khi con gái Lola ra đời. Robie Thickie có một con trai - Julian Fuego (10 tuổi) - cùng vợ cũ Patton.

Robin Thicke cùng hôn thê April Love và các con. Ảnh: Robin Thicke Instagram.

Robin Thicke sinh năm 1997, mang hai quốc tịch Mỹ và Canada. Anh sớm thành công tại Mỹ trong thập niên 2000 với những album A Beautiful World, The Evolution of Robin Thicke, Something Else hay Sex Therapy. Năm 2013, anh gây tiếng vang toàn cầu qua MV Blurred Lines, sử dụng dàn người mẫu nóng bỏng. Gần đây, Thicke làm giám khảo cuộc thi tài năng âm nhạc The Masked Singer của kênh Fox.

Blurred Lines - Robin Thicke feat. Pharrell MV "Blurred Lines" của Robin Thicke và Pharrell. Video: Robin Thicke Youtube.

Phương Mai (theo People)