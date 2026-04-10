Vỡ ối non có nguy hiểm?

Tôi mang thai 36 tuần, bác sĩ chẩn đoán nguy cơ vỡ ối non. Tình trạng này có nguy hiểm không? (Thảo, Đồng Nai)

Trả lời:

Ối vỡ là hiện tượng màng ối bị rách làm nước ối chảy ra, thường xảy ra khi chuyển dạ. Vỡ ối non là tình trạng ối vỡ trước khi có cơn gò tử cung, thường trước 37 tuần thai. Nguyên nhân có thể liên quan đến nhiễm trùng đường sinh dục, cổ tử cung ngắn, tiền sử sinh non hoặc vỡ ối non, đa thai, đa ối, hở eo tử cung, cổ tử cung ngắn... Ngoài ra, tình trạng hở eo tử cung, đa thai, đa ối, mẹ hút thuốc lá, chấn thương vùng bụng, thiếu dinh dưỡng cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ.

Trường hợp của chị, thai đã ở tuần 36, các cơ quan của em bé đã phát triển tương đối hoàn thiện, sẵn sàng thích nghi với môi trường sau sinh. Do đó, nếu xảy ra vỡ ối non, tiên lượng không ảnh hưởng nhiều đến bé, chị không nên quá lo lắng.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khám cho một thai phụ. Ảnh: Minh Tâm

Tuy nhiên, vỡ ối non vẫn là tình huống sản khoa cần được theo dõi chặt chẽ. Khi màng ối của thai phụ bị rách trước chuyển dạ, vi khuẩn từ âm đạo có thể xâm nhập vào buồng ối làm tăng nguy cơ nhiễm trùng cho mẹ, thai nhi. Trường hợp này cần lưu ý các dấu hiệu như sốt, đau bụng, dịch âm đạo có mùi hoặc chuyển dạ sớm.

Chị nên khám, theo dõi thai kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ, đồng thời cần hạn chế đi lại, giữ vệ sinh vùng kín. Khi có dấu hiệu sốt, đau bụng tăng, thai máy yếu thì nên bệnh viện. Bác sĩ cân nhắc theo dõi trong thời gian ngắn hoặc chủ động chấm dứt thai kỳ nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng ối.

Để phòng ngừa vỡ ối non, thai phụ nên khám thai định kỳ, giữ vệ sinh vùng kín đúng cách, điều trị sớm các bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa, duy trì lối sống lành mạnh.

Thai phụ có nguy cơ vỡ ối non được theo dõi tim thai, cơn gò tử cung bằng hệ thống monitoring (CTG) kết hợp siêu âm đánh giá tình trạng nước ối và sự phát triển của thai nhi. Bác sĩ đưa ra hướng xử trí cá thể hóa cho từng trường hợp, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

BS.CKI Nguyễn Thị Minh Phương

Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM