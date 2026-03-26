Vợ ngoại tình với người kém tôi mọi mặt

Vợ chồng tôi lấy nhau 11 năm, có hai con. Tôi có công việc ổn định, khỏe mạnh, đưa hết lương cho vợ giữ, kiêm luôn việc nhà cửa và chăm sóc con cái. Vợ làm nghề tự do nên ít thời gian cho gia đình. Lấy nhau từ khi cơ hàn, giờ cuộc sống tương đối ổn định, hạnh phúc, tôi cứ nghĩ với cuộc sống như thế vợ sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với chồng. Vậy mà cách đây ba tháng, tôi phát hiện vợ ngoại tình với một người kém hơn tôi về mọi mặt.

Tôi đọc được những tin nhắn mùi mẫn nhạy cảm, đau nhất khi về nhà vợ vẫn tỏ ra là vợ hiền dâu thảo. Tôi về chất vấn vợ, không đánh, không bêu rếu cô ấy, thế nhưng rất muốn biết lý do. Vợ chỉ bảo lỡ dại, xin lỗi tôi, mong cho cô ấy cơ hội. Vì con cái, vì hai bên gia đình, cũng vì danh dự của người đàn ông, tôi đã tha thứ dù niềm tin tan vỡ. Đã qua mấy tháng, tôi tỏ ra bình thường, vẫn gần gũi vợ nhưng trong lòng gần như đã chết. Rất mong quý độc giả cho lời khuyên để vượt qua được giai đoạn tổn thương này. Xin cảm ơn.

Diệp Hoa