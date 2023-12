Vỡ mộng thành công vì 'giỏi học' chứ không phải học giỏi

'Người giỏi học có thể không thành công vì lý do này hay lý do khác, nhưng người thành công luôn là người học giỏi, như Bill Gates, Steve Jobs'.

Từ lâu, nhiều người tin rằng nếu học hành chăm chỉ, có bằng giỏi thì họ sẽ thành công. Nhưng thực tế cuộc sống nhiều khi lại chứng minh điều ngược lại, rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Tâm lý "học sinh giỏi" tồn tại khiến sự cạnh tranh trong hệ thống giáo dục rất khốc liệt và áp lực điểm số hình thành ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Nhưng đến khi ra trường, đôi khi chính những người có thành tích học tập cao lại không tìm được chỗ đứng. Vậy phải chăng học sinh không cần học giỏi?

Độc giả Dung cho rằng học giỏi không quyết định thành công của một người: "Cha tôi trước đây phụ trách công tác Tổ chức cán bộ của một ngành tại thủ đô. Hồi nhỏ, tôi còn nhớ rất rõ, khi còn đương chức, ông có nói chuyện với những người lớn trong nhà rằng ông thấy những người thành đạt trong ngành, phần lớn là có bằng đại học với học lực trung bình. Còn người học lực khá và giỏi lại thường không thành đạt. Điều này khiến ông luôn băn khoăn và suy nghĩ.

Nói ra như vậy không phải vì tôi cổ xúy cho việc mải chơi, lười học. Tuy nhiên, rõ ràng thành công trên đường đời của mỗi người chắc chắn không chỉ phụ thuộc vào tấm bằng đại học với học lực tốt. Những người đã đi làm và đi làm lâu năm chắc sẽ hiểu rõ điều này. Muốn thành công, bạn còn cần bổ sung rất nhiều kỹ năng ngoài việc học giỏi".

Trong khi đó, nhấn mạnh giá trị của việc học giỏi, độc giả Yêu Tổ quốc phản biện: "Học giỏi không chỉ là điều kiện cần mà là điều kiện tiên quyết, các yếu tố khác như may mắn, nền tảng gia đình... là các điều kiện đủ. Người học giỏi có thể không thành công vì lý do này hay lý do khác, nhưng người thành công luôn là người học giỏi. Họ không học ở nhà trường thì cũng tự học. Bill Gates hay Steve Jobs bỏ học vì ở trên lớp không hiệu quả bằng việc họ tự học, chứ thực ra họ học rất giỏi, giỏi đến mức chương trình ở trường không đáp ứng được năng lực tiếp thu của họ".

Đồng quan điểm, bạn đọc Ctvhunghg phân tích: "Cụm từ 'học giỏi' nên được định nghĩa đầy đủ và đúng hệ quy chiếu - trước khi phát biểu về nó. Học giỏi trong suy nghĩ phổ biến là 'có kết quả học tập rất tốt'. Nhưng kết quả học tập lại bị giới hạn bởi những thứ được dạy trong trường và cách cho điểm có yếu tố chủ quan từ giáo viên (có người chấm thoáng, có người chấm chặt). Chưa kể nhiều người chủ yếu 'cày cuốc' thời điểm ôn thi cho thật nhớ - rồi thi xong lấy điểm cao và quên gần hết sau một thời gian.

Thay vào đó, 'học giỏi' nên hiểu rộng là 'khả năng tiếp thu kiến thức nói chung rất tốt' - đó có thể là nhiều thứ không được dạy ở trên giảng đường, mà do bản thân mỗi người tự nghiên cứu. Và kiến thức đó có tính áp dụng trong thực tế cao, ví dụ như xã hội cần nhiều cái đó. Kết hợp hai yếu tố cái này lại các bạn sẽ dễ dàng xin việc và thấy được giá trị của việc học giỏi".

Vậy phải chăng những người cho rằng học giỏi không còn quan trọng trong thời điểm hiện tại đang nhầm lẫn giữa hai khái niệm "học giỏi" và "giỏi học"?

