Vợ làm nội trợ, khi ly dị có được 'bù đắp thiệt thòi'?

Tôi ở nhà nội trợ, chăm sóc bố mẹ chồng để anh yên tâm kiếm tiền trong 6 năm kết hôn. (Hồng Phúc)

Gần đây, mâu thuẫn giữa chúng tôi căng thẳng khi mãi không có con, anh đòi ly hôn. Chúng tôi ở nhà của ba mẹ chồng, bao năm qua tôi chỉ lo việc nội trợ, không có nghề nghiệp nên không có thu nhập.

Giờ ly hôn, chồng có phải chi cho tôi một khoản tiền để bù đắp những năm tháng tôi hy sinh vì gia đình?

Luật sư tư vấn

Tổn thất về thanh xuân như bạn nói, cả bạn và chồng đều phải gánh chịu do thời gian mang lại chứ không phải thiệt hại chỉ của riêng bạn hay bởi lỗi của người chồng. Pháp luật Hôn nhân và gia đình quy định: Kết hôn là tự do, tự nguyện. việc cho rằng do lấy chồng hay lấy vợ dẫn đến tổn thất về tuổi thanh xuân thì hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về việc bồi thường công sức và tuổi thanh xuân.

Tuy nhiên, khi ly hôn, hai bên có thỏa thuận về mức bồi thường tuổi thanh xuân thì tòa án sẽ tôn trọng và chấp nhận tính hợp pháp của thỏa thuận này trong bản án, quyết định.

Trong trường hợp bạn không đạt được thỏa thuận nêu trên với chồng, khi tòa án giải quyết chia tài sản chung, bạn vẫn có quyền lợi trong khối tài sản do vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân.

Về tài sản chung của vợ chồng, Luật Hôn nhân gia đình nêu: "Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân".

Tài sản chung sẽ được chia đôi cho vợ và chồng nhưng có tính đến các yếu tố sau: hoàn cảnh của gia đình và của vợ (chồng); công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung; lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập; bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật; nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị. Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Luật sư Quách Thành Lực

Đoàn Luật sư Hà Nội