Tha thứ cho vợ ngoại tình nhưng cô ấy vẫn muốn từ bỏ tôi

Vợ nói tình cảm chúng tôi đã hết, cô ấy ở lại cũng vì con cái, nhất định không có chuyện vợ chồng gần gũi nữa.

Vợ chồng tôi đều xuất thân từ một miền quê, gặp gỡ và yêu nhau trong khoảng thời gian hai đứa ôn thi đại học. Chúng tôi yêu nhau, gắn bó hơn 8 năm thì quyết định đi đến kết hôn, tính đến nay đã là 12 năm có lẻ, có với nhau một bé gái kháu khỉnh. Tưởng rằng yêu nhau lâu như vậy thì khi đến với nhau cuộc sống sẽ tốt đẹp, ngờ đâu yêu và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sau khi kết hôn, chúng tôi lên Hà Nội sống và làm việc, thời gian này tôi còn đi học, vợ đang là giáo viên hợp đồng của một trường đại học có tiếng. Vì tôi còn tiếp tục theo học nên số tiền sinh hoạt hàng tháng từ lương của vợ và do tiền bố mẹ chu cấp cho tôi theo từng tháng. Nhà chúng tôi ở được bố mẹ tôi mua cho hai anh em ở để tiện đi học, trước khi kết hôn vợ tôi cũng đến đây ở cùng. Cuộc sống khi đó không khá giả nhưng vui vẻ, thoải mái.

Thấm thoát hơn một năm trôi qua, vợ sinh em bé, thời gian này tôi đã hoàn thành việc học nhưng chưa xin được việc nên tạm thời cùng vợ về quê, chăm sóc cho hai mẹ con. Cũng nói qua một chút để các bạn độc giả hiểu được hoàn cảnh gia đình tôi. Bố tôi kinh doanh tự do, còn mẹ làm cho doanh nghiệp tư nhân của anh trai bà. Nhà tôi không giàu có nhưng cũng gọi là có của ăn của để, nên khi vợ tôi sinh cũng chẳng thiếu thốn gì. Trong 6 tháng đầu tiên sau khi sinh, vợ không phải làm bất cứ công việc gì; nấu cơm, giặt giũ cũng đều có người lo. Tôi ở nhà nên tối ngủ với vợ để cùng trông con, đêm nếu bé khóc hoặc đi vệ sinh thì vợ chồng thay nhau.

Sau khi hết 6 tháng nghỉ sinh, vợ chồng bồng bế con lên Hà Nội để vợ tôi tiếp tục đi dạy. Thời gian này bố mẹ tôi có ý định thuê người giúp việc cho nhưng vợ không đồng ý, không tin tưởng người giúp việc. Hai vợ chồng thống nhất là tôi chưa đi làm nên sẽ ở nhà trông bé để vợ đi làm (vì nếu thuê giúp việc khi đó cũng tốn một khoản tương đương lương của tôi, lại không yên tâm). Đây có lẽ là quyết định ngu ngốc nhất của tôi. Cuộc sống cứ thế trôi cho đến khi bé nhà tôi hơn một tuổi. Lúc này vì công việc ở trường thu nhập không ổn định nên vợ quyết định nghỉ làm để mở các lớp dạy tiếng Anh ở nhà và những điểm lân cận. Vợ không trực tiếp dạy mà thuê giáo viên nước ngoài dạy và trực tiếp quản lý. Về phần tôi, do chán với việc suốt ngày quanh quẩn ở nhà trông con nên quyết định hai bố con về quê một thời gian để cho con đi học, còn tôi sẽ đi làm tại doanh nghiệp của gia đình. Mọi việc bắt đầu xấu đi từ đây.

Trong khoảng thời gian ở quê, tôi chủ yếu đưa con đi học sau đó đi làm, rồi lại đón con. Cuộc sống vợ chồng thời gian đầu vẫn ổn, vợ hay điện về hỏi han hai bố con, cứ khoảng hai tuần hoặc hơn cô ấy về thăm nhà một lần. Rồi thời gian sau đó các cuộc điện thoại cũng thưa dần, những lần về thăm nhà ít đi và thường giấu điều gì đó trong điện thoại. Đời sống chăn gối vợ chồng bắt đầu thưa dần và có dấu hiệu miễn cưỡng, không còn như trước nữa. Tôi đã lờ mờ nhận ra điều gì đó khác biệt, một thời gian sau quyết định đưa con lên Hà Nội đi học để bản thân đi kiếm việc làm đúng chuyên ngành đã học. Tôi vật lộn tìm việc chật vật, cứ điệp khúc thử việc, việc mới, thử việc. Mất khoảng một năm đầu lương hầu như không đáng bao nhiêu, cuộc sống vẫn phải phụ thuộc vào số tiền gia đình chu cấp cho tôi và lương của vợ (lúc này thu nhập hàng tháng của vợ tương đối ổn định).

Vợ tôi thay đổi về ngoại hình, mua những bộ quần áo mới đắt tiền, làm tóc, trang điểm... điều mà từ lúc yêu đến lúc cưới vợ không bao giờ làm. Tôi hỏi, vợ bảo: "Phải như vậy người ta mới tin tưởng mình", nên không nói gì thêm. Có một điều là những ngày có lớp học ở nhà thì cô ấy tìm đủ mọi lý do để tôi ra ngoài một mình hoặc dẫn con theo, giống như không muốn cho tôi tiếp xúc với giáo viên hoặc phụ huynh vậy. Cô ấy cảm thấy xấu hổ với giáo viên hay phụ huynh khi giới thiệu chồng mình hay sao đó, Rồi khi bắt đầu có tiền, vợ có ý nghĩ coi thường tôi, nói tôi kém cỏi, thế nọ thế kia. Cần mua đồ gì mới cho gia đình, vợ cho mình quyền tự quyết định, không cần hỏi ý kiến tôi, kiểu như tiền vợ làm ra nên muốn mua gì thì mua.

Cuộc sống vợ chồng có nhiều thay đổi rõ rệt, chuyện chăn gối giờ là miễn cưỡng với cô ấy, tháng gần gũi nhau một lần, nhiều lắm là hai lần, có tháng không lần nào, không giống trước kia một tuần ít cũng vài ba lần. Tôi nói thì vợ bảo sau khi sinh con, không còn ham muốn như trước đây nữa. Thời gian đầu tôi tưởng thật, không dám đòi hỏi nhiều, nhưng sau đó nhận ra không phải vậy. Tôi nhớ sau khi sinh con khoảng một năm, vợ chồng vẫn bình thường. Cuộc sống cứ kéo dài như vậy, sau đó một thời gian tôi tìm được công việc ổn định, thu nhập không nhiều lắm nếu so với lương vợ nhưng cũng gọi là có đồng ra đồng vào, không phải để bố mẹ chu cấp nữa.

Buổi sáng tôi đi làm thì đưa con đi học, chiều hết giờ đi làm qua đón con về, cho con ăn uống tắm rửa và đi ngủ. Cuộc sống cứ kéo dài như thế nhưng thời gian gần đây vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì chuyện vợ chồng không còn mặn nồng như trước nữa. Phần vì tôi nhiều lần phát hiện trong máy của vợ có những tin nhắn tán tỉnh của các giáo viên. Vợ luôn cho rằng bản thân không làm gì đi quá giới hạn. Nhiều lần như vậy nên có lần tôi thiếu kiềm chế và tát vợ, có những lời nói không hay, vì thực sự đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, còn rất nhiều lần khác nữa.

Đặc biệt, trên facebook của cô ấy không bao giờ để ảnh tôi. Tôi hỏi thì vợ bảo mạng xã hội để làm việc nên không đăng. Đây là điều khiến tôi khó hiểu nhất. Thực tế vợ vẫn để ảnh chính mình, của con, có cả ảnh của gia đình vợ nữa, đặc biệt vợ không bao giờ đeo nhẫn cưới. Thực sự tôi còn yêu vợ rất nhiều, sau những lần như vậy tôi chủ động gần gũi, xin lỗi nhẹ nhàng nhưng vợ luôn tìm cách để từ chối, nói chẳng còn tình cảm gì nữa nên không muốn. Cô ấy sống với tôi như hiện tại cũng vì con chứ không còn tình cảm gì. Tôi hết lòng vì gia đình, vợ con, không tứ đổ tường, hết giờ làm là về đón con, cơm nước, vợ tôi cũng thừa nhận điều này.

Vì những điều đó mà cuộc sống chúng tôi luôn căng thẳng, gần đây nhất là trước hôm 20/11, vợ chồng cãi nhau rất lớn, tính đến chuyện ly hôn nên tôi chán nản, xin tạm nghỉ việc mấy hôm để dẫn con về quê chơi. Rồi điều kinh khủng nhất cũng xảy ra, người ta nói "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", chẳng hiểu ai xui khiến, tôi vào facebook của cô ấy và phát hiện vợ làm việc đáng xấu hổ sau lưng mình. Tất cả như sụp đổ dưới chân, đầu óc tôi quay cuồng, đứng không vững, ngay đêm hôm đó tôi để con ở nhà và bắt xe quay lại Hà Nội. Chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với nhau, lần này tôi bình tĩnh, cư xử đàng hoàng. Vợ thừa nhận do hôm đó uống rượu say nên không kiềm chế được bản thân, đấy là lần đầu tiên như vậy.

Tôi còn yêu cô ấy rất nhiều, biết vợ trước đây (lúc tôi chưa đi làm) đã vất vả nhiều vì gia đình. Giờ tôi có việc làm, thu nhập ổn định, không nên vì chút sai lầm đó của vợ mà bỏ đi tất cả, phần nữa không muốn con thiếu mẹ nên tôi đồng ý cho cô ấy ở lại. Dù như vậy vợ vẫn nói tình cảm chúng tôi đã hết, cô ấy ở lại cũng vì con cái, nhất định không có chuyện vợ chồng gần gũi nữa. Vợ bảo cảm thấy sợ hãi mỗi lần như thế, sống mà giống như hai kẻ xa lạ, ăn cùng mâm ngủ cùng giường và chỉ dừng lại ở đó.

Thật sự tôi rất khó nghĩ vì còn yêu vợ, nhưng cứ như vậy sớm muộn gì một trong hai người cũng phản bội nhau lần nữa. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, cứ sống như vậy, dùng tình cảm chân thành để cảm hóa vợ từ từ hay để cô ấy ra đi?

Quốc Hoàn