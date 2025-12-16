Sáu năm lấy chồng chưa một lần được về ngoại ăn Tết

Mỗi năm gia đình về ngoại 3-6 ngày trong năm; tôi đấu tranh ăn tết ngoại thì anh nói nếu về cứ về một mình, không được mang con về.

Tôi lấy chồng năm 29 tuổi sau một năm tìm hiểu, năm 30 tôi có một bé gái, giờ con được 5 tuổi. Ngày ấy, khi tôi công bố người yêu là chồng bây giờ, bạn bè đều bất ngờ bởi sự khác biệt về tính cách, sở thích một cách rõ rệt. Tôi yêu anh ấy vì sự chân thật, không màu mè và cảm nhận anh là người tốt. Điểm khác biệt về tính cách là chồng tôi rất kỹ tính, hay suy nghĩ tiêu cực, giao tiếp không khéo, ít nói, có phần gia trưởng và chủ nghĩa cá nhân. Tôi hướng ngoại, thích tự do, suy nghĩ tích cực. Mặc dù học cùng trường đại học nhưng khi làm chung công ty chúng tôi mới biết nhau.

Trong 6 năm sống chung, anh không chủ động gọi điện hỏi thăm ba mẹ tôi bao giờ, chỉ khi nào tôi gọi mới hỏi thăm. Mối quan hệ của anh và em gái, em trai tôi rất tệ. Khi anh nhờ việc gì mà không được là hay tỏ thái độ khó chịu, dằn dỗi, nhiều lần cấm không cho hai em tôi lên chơi. Dần dần hai em tôi cũng không còn thích lên chơi và không mặn mà gì với anh rể nữa. Chồng hay nói em tôi lên mà chỉ biết tôi, xin đồ gì cũng chỉ hỏi tôi nghĩa là không tôn trọng gì anh. Tôi rất mệt mỏi khi đứng giữa giải quyết, dung hòa hai bên.

Đối với gia đình chồng, tôi luôn cố gắng thu xếp công việc để về cuối tuần thăm con và bố mẹ chồng. Tuy không hoàn hảo nhưng bên chồng không chê trách điều gì ở tôi. Quan hệ giữa tôi và chị em chồng rất tốt. Bố mẹ chồng tôi thương con dâu, thương cháu nội. Những căng thẳng bắt đầu từ việc tôi bàn chuyện về bên ngoại ăn tết năm nay. Chồng tôi nhất định không chịu, khăng khăng nói anh ấy là con trai phải có mặt bên nội để lo tết (mặc dù thực tế về nhà anh chỉ ngủ và ngủ, không phụ làm việc gì cả). Lấy chồng 6 năm tôi chưa được về ăn tết với gia đình mình bao giờ. Thường mỗi năm cả gia đình sắp xếp về khoảng 3-6 ngày trong năm. Tôi đấu tranh thì anh nói nếu về cứ về một mình, không được mang con về.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định báo với bố mẹ chồng ý định của mình về chuyện về ngoại ăn tết, bố mẹ chồng đồng ý. Đến khi báo với chồng, anh nổi sung lên và nói tôi đừng về bên nội nữa. Tôi buồn và rất tủi thân. Nhà ba mẹ mình sao lại không được về? Lấy chồng làm sao lại thành ra như vậy? Tôi đã làm điều gì sai? Tôi vẫn biết anh có chút tự ti vì công việc và thu nhập vì không bằng tôi. Tuy không phải là chênh lệch nhiều nhưng đối với anh, đó là sự thua kém dù chưa bao giờ tôi tỏ thái độ chê hay khích bác gì về việc đó. Hiện nay anh chuyển sang mảng kinh doanh, đầu tư tự do nên gần như toàn bộ thời gian ngồi máy tính, trao đổi với bạn bè, phó mặc toàn bộ việc nhà cho tôi. Trước đây anh còn giặt đồ, lau nhà nhưng giờ không đụng đến nữa.

Tôi ở chung nhà với chồng nhưng luôn cảm giác không thể chia sẻ được gì với anh, nói ra thế nào cũng gây lộn. Chồng không hút thuốc, ngoại tình hay cờ bạc gì, bình thường vẫn yêu thương vợ con. Con tôi ở với ông bà nội từ nhỏ, cuối tuần tôi về thăm. Chồng tôi ít về thăm nhà. Có chuyện gì bố mẹ chồng báo tôi để nói cho anh chứ ít khi nói trực tiếp với anh. Tôi phải làm gì để giải quyết được chuyện tết nhà nội, nhà ngoại và cải thiện mối quan hệ giữa chồng với hai em tôi?

Hoàng Nguyễn