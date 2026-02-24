Vợ khó chịu khi chồng chơi pickleball dù mỗi tháng tôi đưa 100 triệu

Tôi khó xử quá, đi thể thao là vợ mặt nặng mày nhẹ; tôi cũng là chủ tịch hai câu lạc bộ, giờ không tham gia đều cũng không được.

Tôi và vợ mới ngoài 30 tuổi, có một bé mới sinh 3 tháng. Hiện nay tôi gặp vấn đề, đi chơi golf và pickleball thì vợ tỏ ra khó chịu, yêu cầu giảm tần suất chơi tuần một buổi thôi. Kinh tế hoàn toàn không phải vấn đề khiến vợ khó chịu với tôi. Nhà và xe, gia đình tôi đều có vài cái rồi. Hàng tháng tôi đều đưa vợ loanh quanh 100 triệu đồng để chi tiêu cho cá nhân hoặc khi phát sinh chi phí gia đình. Hoặc vấn đề "trai gái" cũng không phải vì hội bạn tôi chơi thể thao toàn đánh xong đi về nhà, thỉnh thoảng lắm mới nhậu.

Tôi làm kinh doanh nên hầu như chỉ bận cuối tháng, vào ngày tổng hợp báo cáo, gần như cả tháng đều ở nhà. Trước sinh bé, đi đâu cũng hai vợ chồng đi cùng nhau. Khi sinh bé, dù tôi thuê hai giúp việc, một chị chăm bé, một chị làm việc nhà, vợ tính cẩn thận vẫn ở nhà chăm bé chứ không để mấy cô giúp việc trông. Giờ thấy tôi đi chơi thể thao từ sáng đến chiều là vợ không hài lòng.

Tôi bảo vợ đi chơi đâu hay làm gì cho đỡ chán, vợ không chịu, nói con nhỏ nên chưa muốn đi, phải khi con qua một tuổi, trong khi tôi ở nhà cũng có làm gì đâu. Hiện tôi khó xử quá, đi thể thao là vợ mặt nặng mày nhẹ. Tôi cũng là chủ tịch hai câu lạc bộ, giờ không tham gia đều cũng không được. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, làm sao để vợ bớt stress, cho tôi đi sinh hoạt câu lạc bộ bình thường. Xin cảm ơn.

Nam Phong