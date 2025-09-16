Vợ hay nói dối tôi để đi ăn nhậu, hát hò

Tôi gọi video, vợ đang ngồi bàn làm việc nhưng đầu tóc bù xù, mặt đỏ.

Vợ chồng tôi cùng 35 tuổi, có ba con nhỏ. Vợ tôi làm công chức nhà nước, gia đình không giàu có gì nhưng cuộc sống đảm bảo, có nhà riêng, có xe riêng. Từ khi kết hôn, cũng như bao gia đình trẻ khác, không tránh khỏi xích mích, cãi vã, nhưng rồi đâu vào đâó. Nhưng khoảng nửa năm trở lại đây, vợ tôi thường xuyên đi ăn uống cùng cơ quan. Ban đầu tôi không nặng nề gì nhưng ngày càng tần suất càng nhiều, mỗi tuần đi ăn uống 3-4 buổi, có buổi còn đi hát hò và thường xuyên trở về nhà trong tình trạng có rượu, bia. Không có thời gian cho con cái (nhà bố mẹ đẻ tôi ở gần nên ông bà thường đưa đón cháu đi học và nấu cơm, vợ tôi gần như không nấu cơm).

Tôi đã nói chuyện này nhiều lần nhưng lần nào vợ cũng cãi, nói rằng phải có mối quan hệ với đồng nghiệp, còn nói tôi đi ăn uống hát hò được thì vợ tôi cũng đi được nhưng sẽ hạn chế. Từ 1/7, do cơ quan thay đổi lịch làm việc (nghỉ trưa từ 12h-13h) nên vợ nói buổi trưa sẽ ở lại cơ quan để nghỉ ngơi (cơ quan cách nhà khoảng 3 km). Tôi đồng ý. Nhưng thực tế, vợ tôi có thể đi ăn trưa ở quán xa hơn về nhà. Vợ nói dối tôi đi họp nhưng đi đâu, làm gì tôi không biết.

Buổi trưa thứ bảy cách đây khoảng một tháng, khi hai vợ chồng và con cái đang ăn trưa, vợ nói "buổi chiều có cuộc họp phải đi sớm để chuẩn bị chè nước, hội trường". Tôi thắc mắc "công việc này của văn phòng, sao phải làm". Vợ nói là sếp giao nhiệm vụ. Tôi thắc mắc tiếp "không có cơ quan nào họp từ 13h cả, sớm nhất cũng 13h30", vợ bảo "theo lịch của ban tổ chức là như vậy" và đưa cho tôi xem giấy mời họp. Tôi thấy ghi lịch họp là 13h30, tôi hỏi lại thì vợ nói "phải đi sớm để chuẩn bị".

Sau đó, tôi cũng không nói gì, vợ vẫn đi họp còn tôi cho ba đứa nhỏ ngủ. Nhưng theo trực giác, tôi thấy có gì đó không ổn. Tôi cho người đến cơ quan rà hỏi thì biết cuộc họp cả ngày nhưng làm gọn trong buổi sáng, chiều không họp. Tôi hơi ngờ ngợ nên nhắn tin hỏi vợ, cô ấy trả lời đang đi ăn với cơ quan, sợ tôi không cho đi nên nói dối. Tôi bị sốc, nghĩ lại lúc vợ trả lời khi ăn cơm, cô ấy nói dối không chớp mắt. Tôi quay cuồng trong suy nghĩ không biết trước đây cô ấy còn nói dối tôi những gì.

16h cùng ngày, vợ về nhà trong tình trạng say khướt, lên giường ngủ tới tối. Sau đó, vợ giải thích và xin lỗi nhưng tôi không nói gì cả, trong thâm tâm không chấp nhận. Lúc đó tôi chỉ biết để thời gian xem xét. Được khoảng một hai tuần, vợ tôi dành nhiều thời gian ở nhà hơn, chúng tôi cũng nói chuyện nhưng vẫn có khoảng cách. Rồi đâu lại vào đấy, vợ nói dối tôi lần nữa.

Cách đây khoảng một tuần, tôi tình cờ biết vợ không làm ở cơ quan trong giờ làm việc. Tôi nghĩ là bình thường, nhưng bất thường ở việc vợ đi ăn trưa đến 15h vẫn chưa đến cơ quan. Tôi gọi điện thì vợ tắt máy. Sau đó khoảng năm phút, cô ấy gọi cho tôi nói đang ở cơ quan, không tin thì gọi video để xem. Tôi gọi video, vợ đang ngồi bàn làm việc nhưng đầu tóc bù xù, mặt đỏ. Tôi gặng hỏi, vợ vẫn khẳng định ở cơ quan từ trưa đến giờ. Tôi nói có cần phải check camera ở cơ quan không thì vợ mới nói trưa đi ăn rồi đi hát. Tôi cảm thấy thất vọng. Khi về nhà chúng tôi lại cãi nhau, không có tiếng nói chung.

Hiện tại, tôi không thể ở cùng người vợ nghĩ cách đối phó với chồng còn nhiều hơn việc vun đắp gia đình. Đôi khi tôi tự hỏi, có thể bản thân không ra gì nên vợ mới như thế. Tôi xin chia sẻ một chút về mình cùng bạn đọc: Tôi có nhiều mối quan hệ xã hội, thu nhập khá (tiền hàng tháng tôi đều đưa vợ, chỉ giữ lại vài triệu cho cá nhân), có nhiều bạn bè, nhiều cuộc mời nhưng tôi từ chối, chỉ duy trì một số mối quan hệ quan trọng và nhậu khoảng hai buổi mỗi tuần, không thích đi tăng 2, tăng 3, nhậu xong về chơi với con. Tôi vẫn làm việc nhà, không nhiều, không ít.

Xin cảm ơn mọi người đã đọc hết tâm sự, nếu có thể xin để lại vài ý kiến rằng tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không. Tôi nửa muốn chấm dứt, nửa không vì con nhỏ. Nếu tiếp tục, tôi có thể làm gì đây?

Nam Phương