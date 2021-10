Vợ giúp tôi mạnh mẽ hơn khi thất nghiệp mùa dịch

Tôi là tác giả bài: "Đại dịch khiến tôi phải sống dựa vào vợ", xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự và cho tôi nhiều lời khuyên quý giá.

Hôm nay, tôi đã dũng cảm hơn, nói chuyện với vợ về tâm trạng bản thân ra sao khi ở nhà dài ngày vậy. May mắn vợ rất hiểu, bảo rằng cứ yên tâm ở nhà, tôi chăm chỉ nên thời gian tới sẽ ổn thôi, giờ lượng tuyển dụng ít với từ trước đến nay mọi thứ thuận lợi nên tôi chưa quen, dần dần sẽ quen.

Tôi quyết tâm mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Có lẽ, từ trước đến nay công việc luôn thuận buồm xuôi gió nên giờ tôi có chút yếu đuối trong thời buổi khó khăn. Đây cũng là lúc tôi nhìn lại bản thân và đưa ra đánh giá toàn diện cho mình. Ở nhà lâu ngày, tôi luôn giành hết phần nấu ăn, xem đó như cách thỏa mãn đam mê, cũng để chiêu đãi vợ những món thật ngon. Cảm ơn người vợ hiền đã luôn bên cạnh và giúp tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Chúc các bạn bình an, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.

Duy

