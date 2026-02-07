Vợ gạt phăng chuyện mua ôtô vì sợ phải bán vàng lúc này

Có phải vợ tôi đang quá ám ảnh với vàng?

Tôi lấy vợ được vài năm, kinh tế gia đình ở mức tạm ổn. Nhưng có một chuyện khiến tôi ngày càng thấy mệt, đó là mua sắm hay chi tiêu gì, vợ tôi cũng quy hết ra vàng.

Tôi tính mua ôtô để tiện đi lại, đưa đón con cái. Vợ tôi nghe xong liền thẳng thừng: "Anh biết mua ôtô phải bán bao nhiêu lượng vàng không?". Thế là câu chuyện mua xe dừng lại ở đó.

Bên nhà chồng có việc, cần mượn tiền xoay sở, vợ tôi cũng lại lấy giá vàng ra tính rồi lắc đầu, cho rằng cho mượn lúc này là mất vàng. Dần dần, tôi cảm giác trong mắt vợ, mọi khoản chi đều là đang đánh đổi bằng vàng, và đánh đổi như vậy là không nên.

Tôi hiểu tích trữ vàng là để phòng thân, lo cho tương lai. Nhưng nếu việc gì cũng bị chặn lại vì sợ mất vàng, mua thêm vàng thì cuộc sống hiện tại gần như không có tiện nghi. Nhiều lúc tôi không biết là vợ quá lo xa, hay tôi quá thoải mái trong chuyện tiền bạc.

Tôi nên góp ý thế nào để hai vợ chồng có tiếng nói chung, mong các bạn có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên.

Phan Tú