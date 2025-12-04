Vợ chủ mưu vụ án 'dùng chim mồi lừa mua đất' không bị xử lý

Đồng NaiSau khi điều tra bổ sung, VKS xác định vợ của Huỳnh Hữu Tường - chủ mưu vụ dùng "chim mồi" lừa 165 khách mua đất, không đồng phạm với chồng.

Ngày 4/12, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên xét xử Huỳnh Hữu Tường (33 tuổi) cùng 86 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (trụ sở tại TP HCM).

Tường bị xác định là chủ thật sự của Công ty Lộc Phúc), có vai trò chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt 255 tỷ đồng. Trong số bị cáo, ngoài ban lãnh đạo Công ty Lộc Phúc còn có các giám đốc sàn, trưởng phòng, nhân viên bán hàng, pháp lý, kế toán và những người làm "chim mồi" được công ty thuê.

Hơn 4 tháng trước, sau một tuần xét xử, tòa đã trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung nhiều tình tiết như: số tiền mà Nguyễn Thị Bảo Vi (vợ Tường) sử dụng trong quá trình bị cáo thực hiện hành vi phạm tội; hành vi của Văn phòng Công chứng Nguyễn Duy Tâm (tỉnh Đồng Nai) trong quá trình thực hiện công chứng các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản; số tiền thiệt hại trong vụ án...

Tại phiên tòa sáng nay, đại diện VKS cho biết, quá trình điều tra bổ sung xác định Vi không giúp sức, không đồng phạm với Tường, nên không xem xét xử lý hình sự. Việc kế toán chuyển cho Vi 8,5 tỷ đồng, theo lời khai của Tường, là tiền để dành, trả cho ba mẹ vợ mua bán bất động sản. Còn Vi khai chỉ biết chồng mua bán đất chứ không biết hoạt động trong công ty. Lời khai của các bị can khác cũng xác định Vi không tham gia, không có vai trò trong Công ty Lộc Phúc.

Tuy nhiên, đối với trách nhiệm của cá nhân, tổ chức chính quyền UBND xã An Viễn (huyện Trảng Bom cũ) và Văn phòng Công chứng Nguyễn Duy Tâm... cơ quan điều tra đã tách thành vụ án khác, tiếp tục làm rõ.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Phước Tuấn

Theo cáo trạng, năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi) đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real, đều có trụ sở tại TP HCM. Tất cả do Tường bỏ vốn và trực tiếp điều hành.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại xã An Phước (huyện Long Thành cũ), Sông Thao, An Viễn (huyện Trảng Bom cũ), Hưng Lộc (Thống Nhất cũ).

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các bị cáo lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội rồi sửa lại giá bán thấp hơn, nhận là "hàng" của mình, rồi đăng tải lên mạng. Nhân viên kinh doanh mua dữ liệu thông tin cá nhân để gọi điện mời chào mua nhà đất trên "sàn giao dịch". Ngoài ra, công ty còn thuê người giả làm khách hàng (chim mồi) để tiếp cận người mua tại các buổi tổ chức sự kiện của công ty.

Các bị cáo sẽ đưa khách hàng đi tham quan những dự án "ma" (dự án không phải của công ty) để khách hàng thấy cơ sở hạ tầng tốt sẽ ký hợp đồng và thực hiện việc đặt cọc. Khi khách hàng đồng ý, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng chuyển số tiền tương ứng 60-70% giá trị lô đất (giá trị đất cao gấp nhiều lần giá thị trường).

Sau khi khách hàng ký "hợp đồng đặt cọc" với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc; còn nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa đến Văn phòng Công chứng Nguyễn Duy Tâm để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (các thửa đất này khách hàng không được biết).

Đến khi khách hàng kiểm tra thực trạng thửa đất thì phát hiện đó là thửa đất khác, giá trị chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Khi nhận ra bị lừa đảo, khách đến khiếu nại thì công ty sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách thức đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Sau khi nắm được toàn bộ hành vi của Tường và đồng phạm, tháng 8/2023, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, chỉ đạo triệt phá băng tội phạm này.

Chiều 31/8/2023, khi Công ty Lộc Phúc chở hàng chục khách về "sàn giao dịch" xã An Viễn, hàng trăm trinh sát ập vào khống chế, bắt quả tang Nguyễn Văn An và 122 nhân viên đang "diễn" cùng 20 người được thuê đóng giả khách hàng (chim mồi) tranh mua dự án.

Tại phiên tòa lần đầu, Tường không nhận tội lừa đảo, mà chỉ cho rằng mình phạm tội Lừa dối khách hàng, các thủ đoạn hay phương thức thực hiện đều do cấp dưới tự ý làm. Tuy nhiên, các giám đốc sàn và nhân viên "phản bác" lời khai này, họ cho rằng Tường là người đứng đầu, mọi quyết sách đều từ trên đưa xuống và thực hiện theo quy trình.

Trong khi đó các bị hại đều bức xúc, cho rằng bị nhóm công ty này dùng thủ đoạn "chim mồi" với kịch bản tinh vi để lừa đảo. Khi phát hiện bị lừa, họ đòi lại tiền nhiều lần mà không được "nên rất uất ức".

Phước Tuấn