Vợ Chris Patt sinh con

Katherine - con gái tài tử Arnold Schwarzenegger - sinh bé gái đầu lòng với chồng, diễn viên Chris Prattt.

Ngày 10/8, cặp sao đăng hình ảnh nắm tay em bé mới sinh trên Instagram, thông báo tin vui với người hâm mộ. Họ viết: "Chúng tôi vô cùng hạnh phúc đón con gái chào đời. Em bé tên là Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. Yêu tất cả, Chris và Katherine".

Vợ chồng lần đầu tiết lộ mang thai hồi tháng 4. Lyla là con đầu của Katherine. Chris có một con trai bảy tuổi Jack với vợ cũ Anna Faris.

Chris Pratt hẹn hò Katherine Schwarzenegger từ năm 2018, cưới tháng 6 năm ngoái. Ảnh: LA Times.

Đầu năm, Katherine nói muốn mang thai trên E!News: "Chris có một năm bận rộn với việc quay phim nhưng chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu chương tiếp theo của cuộc đời". Sau đó, Chris Pratt cũng cho biết sinh con là ưu tiên ủa anh trong năm nay. "Tương lai tôi mong có nhiều em bé. Có lẽ tôi sẽ ít làm việc hơn, dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống", tài tử nói trên ET.

Hình ảnh đầu tiên cặp sao đăng về con. Ảnh: Chris Pratt Instagram.

Katherine sinh năm 1989, là con gái của diễn viên kiêm chính trị gia Arnold Schwarzenegger. Katherine đam mê viết sách. Tác phẩm nổi tiếng nhất là I Just Graduated... Now What? - nêu bài học từ trải nghiệm của cô sau khi tốt nghiệp đại học.

Chris Pratt sinh năm 1979, là diễn viên nổi tiếng khi tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel và loạt phim Jurassic World. Tài tử từng có hôn nhân chín năm với diễn viên Anna Faris. Họ ly thân vào năm 2017 và hoàn tất thủ tục ly dị năm 2018. Sau khi chia tay, bộ đôi được cho là vẫn giữ quan hệ tốt với nhau, sống cách nhau không quá 8 km cho đến khi con trai lên lớp sáu. Quyền nuôi con thuộc về cả hai. Khi Chris đính hôn với người yêu mới, anh thông báo cho vợ cũ ngay sáng hôm sau. Anna cũng chúc mừng anh trên mạng xã hội.

Chris Pratt và Katherine Schwarzenegger trên thảm đỏ Avengers Endgame Katherine Schwarzenegger đến ủng hộ chồng trong buổi công chiếu "Avengers: Endgame" năm ngoái. Video: Maximotv.

Đạt Phan