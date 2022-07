Vợ chồng Việt cắm trại dọc bờ tây nước Mỹ

Khánh Vân cùng chồng tận hưởng thiên nhiên kỳ thú qua những chuyến cắm trại ở chín bang bờ Tây nước Mỹ.

Trần Nhật Khánh Vân, 37 tuổi, đang sống tại bang Utah (Mỹ), chọn cách đi cắm trại để thực sự hòa mình với thiên nhiên.

Sinh ra và lớn lên ở TP HCM, Vân yêu thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời như leo núi, đạp xe. Trong một lần leo núi ở Thụy Sĩ vào năm 2020, Vân không may gặp tai nạn, bị rách dây chằng cổ chân. Về Việt Nam chữa trị và đang dần hồi phục, nhưng chấn thương khá nặng khiến cô không thể leo được những đoạn đường quá dốc hoặc đạp xe quá lâu.

Vân chụp ảnh ở hồ Lost, bang Oregon.

Tuy vậy, sự cố không khiến Vân đánh mất niềm vui khi được ra ngoài thiên nhiên. Sau khi cùng chồng sang Mỹ định cư từ tháng 2, cô đã có ba chuyến đi cắm trại ở khu bờ Tây, chia đều trong ba tháng. Trên chiếc xe hơi và bên cạnh người đồng hành hợp cạ, Vân đã trải nghiệm cuộc sống du mục trong tổng cộng 30 ngày, đi qua chín tiểu bang. "Suốt thời gian ở Việt Nam, mình rất ít khi được đi du lịch dài ngày đến những nơi hoang sơ, nên khi được trải nghiệm ở Mỹ, mình thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của cảnh vật nơi đây", Vân bày tỏ.

Mỗi chuyến đi của họ đều là một cung đường khép kín, bắt đầu Utah và kết thúc ở Utah. Ở chuyến đầu tiên kéo dài 14 ngày, họ ghé thăm Arizona, California, Nevada. Chuyến thứ hai kéo dài sáu ngày, họ hướng lên phía bắc, qua Idaho và Montana. Chuyến thứ ba kéo dài 10 ngày, qua nhiều điểm nhất: Nevada, California, Oregon, Washington và Idaho. Bờ Tây nước Mỹ có địa hình phong phú và khác biệt so với bờ Đông. Sự kết hợp giữa những dãy núi, hoang mạc, rừng, bờ biển, sông hồ tạo nên cảnh quan hùng vĩ, nên thơ.

Trung bình mỗi ngày họ đi khoảng 500 km. Sự thay đổi về cảnh quan ở từng vùng để lại cho cô gái 37 tuổi nhiều ấn tượng. "Cứ qua mỗi bang là thời tiết và cảnh quan lại thay đổi. Tụi mình đã đi qua nhiều kiểu địa hình khác nhau. Utah có núi non hùng vĩ, Nevada có sa mạc trải dài, California có bờ biển, Oregon xanh mướt với rừng, thác. Mình mê hồ, thác nên thích Oregon nhất", Vân cho hay.

Đồ cắm trại của vợ chồng Vân gồm lều và một số dụng cụ nấu nướng.

Xác định sẽ "ăn bờ, ngủ bụi" nên Vân và chồng chuẩn bị đồ khá đơn giản, gồm lều, túi ngủ, dụng cụ nấu nướng, dụng cụ cắm trại và quần áo ấm. Vân chia sẻ thêm: "Do thời tiết thay đổi theo địa hình nên tụi mình mang cả đồ mùa hè lẫn mùa đông. Ngoài ra, ở đây dọc đường rất dễ kiếm thực phẩm nên mình không lo lắm về khoản ăn uống. Nhưng tụi mình mang theo bếp để nấu mấy món đơn giản, phần để tiết kiệm, phần để trải nghiệm cái thú ăn ngoài trời".

Vì di chuyển liên tục nên mỗi ngày với Vân đều đầy ắp sự kiện. Cô kể trước khi đi sẽ chọn trước một chỗ cắm trại qua đêm, tuy nhiên đa số là vỡ kế hoạch vì "cứ thấy chỗ nào đẹp trên đường là tấp vào dựng trại".

Cô còn nhớ những lần gặp thú hoang và những đêm vật lộn với thời tiết: "Tụi mình gặp rất nhiều thú hoang, chúng băng qua đường hoặc xuất hiện trong rừng. Có đêm chúng còn mò đến lều của tụi mình và thó hết đồ ăn. Việc ngủ ngoài trời cũng gây ra một số bất tiện. Có đêm đang ngủ thì tuyết rơi dày, lạnh đến mức ngủ mê luôn. Có đêm gió thổi mạnh, tụi mình phải khiêng hết đồ nặng vào bên trong để chặn cho lều khỏi bay".

Để quản trị những rủi ro có thể gặp phải trên đường, đặc biệt cho trải nghiệm cắm trại ngoài trời, Vân cho biết vợ chồng cô luôn có đủ đồ giữ ấm, la bàn, bộ sơ cứu và thuốc men cơ bản. Ngoài ra, họ cũng phải học cách sơ cứu, cách dùng la bàn, cách ghi nhớ đường đi và kiến thức về các loại cây độc, côn trùng, thú hoang.

Vân thích đến những nơi để được hòa mình với thiên nhiên.

Trên đường, đôi lúc họ sẽ có một vài người bạn nhập hội, đi cùng những đoạn ngắn, song chủ yếu vẫn là hai vợ chồng với nhau. Họ dành thời gian trò chuyện và khám phá thiên nhiên, có lúc gặp cảnh đẹp còn mải ngắm quên cả chụp ảnh. Trong một bài đăng về chuyến đi trên Facebook, Vân viết: "There's no wifi in the forest but you'll find a better connection" (không có wifi nhưng sự kết nối lại mạnh mẽ hơn).

Về những suy tưởng khi ở giữa thiên nhiên, Vân nói thêm: "Mình nghĩ con người vốn thuộc về tự nhiên, mình ngắt kết nối với internet thì mình sẽ kết nối nhiều hơn với bạn đồng hành, với âm thanh, màu sắc, mùi vị của thiên nhiên. Sau mỗi chuyến đi, cả tâm hồn và cơ thể mình đều được nạp đầy năng lượng".

Cô gái 37 tuổi thừa nhận đang nghiền việc đi cắm trại và đã có những kế hoạch lang thang mới. "Vợ chồng mình luôn dành cuối tuần mang lều đi đâu đó, để có được ít nhất một buổi sáng thức giấc với tiếng chim hót, tiếng suối reo và không khí trong lành. Kế hoạch sắp tới là đạp xe dọc bờ Tây. Sau đó, nếu có thời gian, mình mong được đi hết 50 bang của nước Mỹ bằng đường bộ. Mình đã đi được chín bang rồi, mong sớm hoàn thành trong năm sau".

Minh Đức

Ảnh: NVCC