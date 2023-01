Vợ chồng tử vong nghi ngạt khí than

Thanh HóaÔng Hoàng Văn Quý và vợ được người thân phát hiện đã tắt thở trên giường, dưới nền nhà có một chậu than sưởi ấm đã tàn.

Sáng 1/1, người chị gái đến nhà riêng của ông Quý (57 tuổi, ở xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) chơi song gọi cửa không có tiếng trả lời, cửa bị khoá bên trong. Qua khe cửa sổ, bà phát hiện vợ chồng em trai nằm bất động trên giường. Người con trai sinh sống gần đó được gọi đến mở cửa, song lúc này ông Quý và vợ là bà Lương Thị Nguyệt (53 tuổi) đã qua đời.

Hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn nên nghi vấn tội phạm bước đầu được nhà chức trách loại bỏ. Dưới nền nhà, gần thi thể các nạn nhân có một chậu than đã tàn nên công an nhận định vợ chồng ông Quý đêm hôm trước đã đốt than sưởi ấm, căn nhà đóng kín cửa có thể là nguyên nhân khiến họ bị ngạt khí, mất mạng.

Những ngày qua, thời tiết ở Thanh Hóa giá rét, nhiệt độ có nơi xuống thấp chỉ hơn 10 độ C nên nhiều gia đình đốt than để sưởi ấm. Chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân không đặt các loại bếp củi, than hoặc gas trong phòng ngủ. Trường hợp dùng bếp để nấu ăn, nên đặt ngoài trời hoặc gần cửa ra vào, cửa sổ mở để đảm bảo thông gió.

Đốt than, củi hoặc dùng bếp gas sẽ sản sinh ra lượng lớn khí carbon monoxide (CO), một loại khí độc được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng". Khí CO không màu, không mùi, không vị, do đó con người không thể tự nhận ra cho đến khi có triệu chứng sớm của ngộ độc CO như đau đầu, buồn nôn, khó thở, đau ngực, lú lẫn.

Mỗi năm vào mùa lạnh, Việt Nam ghi nhận nhiều ca ngạt khí do đốt củi, than hoa, than tổ ong, dùng bếp gas... trong phòng kín, nhiều trường hợp tử vong. Các vụ ngạt khí thường xảy ra ở vùng núi, nông thôn khu vực miền Bắc, miền Trung, nơi mùa đông nhiệt độ xuống thấp, người dân có thói quen dùng bếp đốt để sưởi ấm.

Lê Hoàng