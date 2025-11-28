Vợ chồng trẻ nhận người đàn ông 74 tuổi làm con nuôi

MỹVợ chồng Ryan và Jessica, 30 tuổi, ở bang Pennsylvania đã nhận William Bill Stains, 74 tuổi, làm con nuôi để tiện chăm sóc.

Ngày 25/11, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới trao chứng nhận "Người đàn ông lớn tuổi nhất được nhận làm con nuôi" cho ông William Stains (hiện 79 tuổi). Ông chính thức trở thành "con trai" hợp pháp của vợ chồng Jessica và Ryan Fiscus, ở thị trấn Enola, bang Pennsylvania vào tháng 11/2020.

"Chúng tôi tin ông ấy xứng đáng có một gia đình", Ryan, 32 tuổi, nói về quyết định nhận nuôi người đàn ông hơn mình 42 tuổi.

Ryan Fiscus (trái) và ông William Stains ở thị trấn Enola, bang Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: The People

Ryan quen biết ông Stains từ nhỏ, khi ông là trọng tài cho các trận bóng chày thiếu niên của anh. Mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều thập kỷ. Sau khi kết hôn, Jessica (vợ Ryan) cũng nhanh chóng coi ông như người nhà. Họ thường xuyên cùng ông ăn tối, chơi bingo và đi dã ngoại.

Ông Stains, sinh năm 1946, từng là thợ sửa ôtô, giáo viên và trọng tài thể thao. Ông kết hôn, có vợ và ba con trai, nhưng vợ qua đời vì ung thư năm 2015, ba con lần lượt mất. Cha mẹ ông, William Sr. và Kathryn, qua đời năm 2003, người anh trai duy nhất cũng đã mất. Ông sống một mình, đối mặt với tuổi già không nơi nương tựa.

Ý tưởng về gia đình kỳ lạ này bắt đầu từ một câu nói đùa năm 2019 trong gara nhà Ryan. Khi đó, Ryan - hội viên Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ - phàn nàn rằng ông Stains dù cũng là cựu chiến binh nhưng không được hưởng một số ưu đãi vì không có người thân bảo lãnh.

"Muốn ông hưởng quyền lợi gia đình thì chỉ còn cách nhận ông làm con trai thôi", Ryan đùa. Ông Stains lập tức đáp: "Được, làm đi".

Gia đình Ryan Fiscus cùng nhận Kỷ lục Guinness với ông William Stains, ngày 25/11. Ảnh: The People

Cả ba người sau đó nhận ra đây là giải pháp nghiêm túc và ý nghĩa nhất để gắn kết cuộc đời họ. Họ nộp đơn lên Tòa án quận Cumberland. Quá trình thẩm định kéo dài 14 tháng bao gồm kiểm tra lý lịch, phỏng vấn và thư giới thiệu. Thẩm phán phê duyệt hồ sơ đã thốt lên: "Đây là điều đẹp nhất tôi từng thấy tại phiên tòa này".

Sau khi thủ tục hoàn tất, ông Stains vẫn sống độc lập tại ngôi nhà gần vợ chồng con nuôi nhưng không còn cô đơn. Ông tham gia đầy đủ các hoạt động gia đình, dạy con trai 9 tuổi của Ryan chơi thể thao và bài học về lòng trung thành. Đứa trẻ gọi người "con trai nuôi" của bố mình là ông nội.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại có một gia đình ở độ tuổi này", ông Stains chia sẻ trong ngày nhận kỷ lục Guinness.

Theo các quy định luật pháp về việc nhận nuôi người trưởng thành (Adult Adoption) của bang Pennsylvania, vợ chồng Ryan không thể nhận ông Stains làm cha nuôi mà phải làm ngược lại (nhận làm con) vì ba lý do.

Thứ nhất, nếu ông Stains trở thành cha nuôi của vợ chồng Ryan, chính ông phải là người đứng đơn nộp hồ sơ lên tòa. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, ông Stains là người già yếu, cô đơn, cần được chăm sóc, nên vợ chồng Ryan đứng ra làm chủ thể thực hiện hành động pháp lý này để bảo vệ ông.

Thứ hai, trong hệ thống an sinh xã hội Mỹ, các quyền lợi thường "chảy" từ người đóng (bảo hiểm, hội viên) xuống người phụ thuộc (vợ, chồng, con cái). Việc xác lập ông Stains là "con" sẽ nghiễm nhiên biến ông thành người thụ hưởng hợp lệ các quyền lợi y tế, bảo hiểm, xã hội đi kèm theo tư cách hội viên của Ryan. Nếu để ông làm cha, thủ tục chứng minh "cha phụ thuộc vào con" để hưởng chế độ sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với quan hệ "con phụ thuộc cha mẹ".

Thứ ba, do các quy định về quyền giám hộ và ra quyết định y tế, khi ông Stains trở thành "con", vợ chồng Ryan (với tư cách cha mẹ hợp pháp) có đầy đủ quyền hạn để ký các giấy tờ y tế, quyết định phương án điều trị hoặc xử lý tài chính thay cho ông khi ông già yếu, mất khả năng nhận thức mà không cần các thủ tục ủy quyền rườm rà.

Ngọc Ngân (Theo The People)