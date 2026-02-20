Vợ chồng tôi xoay xở mua nhà Sài Gòn dù đang nợ 300 triệu đồng

Tôi dùng 'tài chính âm' để mô tả tình trạng tài chính tại thời điểm mua nhà là đang nợ hơn 300 triệu đồng.

Năm 2023, gia đình tôi chuyển từ Vũng Tàu lên Sài Gòn do nhu cầu thay đổi môi trường sống. Trước đó, gia đình tôi sống chung với bố mẹ chồng, và tất nhiên là không có căn nhà nào của riêng mình.

Năm đầu tiên, gia đình tôi thuê một căn chung cư nằm ở quận 8 cũ với giá 8,5 triệu đồng một tháng. Sau 10 tháng ở thuê, tới tháng 3/2024, chúng tôi quyết định mua 1 căn hộ nhỏ hai phòng ngủ có sổ hồng ở Bình Tân với giá 1,7 tỷ đồng, lãi suất 5.6% cố định 3 năm đầu.

Thời điểm đó, vì gia đình tôi còn nợ ngân hàng và người thân hơn 300 triệu đồng, số tiền đặt cọc mua nhà (50 triệu đồng) là vay của người thân, số tiền mặt không vay ngân hàng thì tôi vay người thân ở quê bằng lãi gửi tiết kiệm.

Tháng 5/2025, gia đình tôi quyết định chuyển về một khu đô thị ở TP Thủ Đức cũ sau khi nhận thấy môi trường sống ở trung tâm. Thời điểm đó, tôi bán căn nhà đang ở giá 2,2 tỷ đồng và dùng tiền lời đó để trả phần tiền mặt cần thanh toán khi mua căn hộ ở quận 9, phần còn lại vay ngân hàng với lãi suất cố định 6.9% hai năm đầu.

Chúng tôi đang có một khoản nợ hơn hai tỷ, cả hai vợ chồng đều làm công ăn lương. Hiện tại, chúng tôi thấy thoải mái với quyết định vay mua nhà và hạnh phúc sống trong căn nhà của mình.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình với các mốc thời gian và lãi suất cụ thể để mọi người hình dung được bức tranh tài chính từng thời kỳ. Có những giai đoạn kinh tế, việc vay mua nhà là một món đầu tư sinh lời cao, tận dụng lãi suất thấp.

Về yếu tố công việc thì công việc của hai vợ chồng tôi ở mức trung bình, chồng tôi có công việc không bị ảnh hưởng khi chuyển nhà, nhưng tôi đã chuyển ba công việc trong một năm để phù hợp với chỗ ở mới (gần nhà hơn), với mức phúc lợi được đảm bảo tăng sau mỗi lần chuyển việc.

Vậy nên, quan điểm cá nhân của tôi là các bạn không nên quá bi quan trong việc vay tiền mua nhà để ở. Thực tế, tất cả những người tôi biết vay tiền mua nhà để ở, sau trung bình 5 năm vay nợ, họ đều có khả năng tất toán mặc dù gói vay 30-35 năm.

Chỉ cần lựa chọn đúng căn nhà, gói vay phù hợp với khả năng chi trả và luôn cố gắng phát triển bản thân mỗi ngày để thị trường lao động luôn chọn bạn trong bất kỳ một sự thay đổi công việc nào.

Bình An