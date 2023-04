Vợ chồng Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng đòi bà Phương Hằng bồi thường gần 100 tỷ đồng

TP HCMLà bị hại trong vụ án, vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên - Công Vinh, Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường thiệt hại tổng cộng gần 100 tỷ đồng.

Trong kết luận điều tra bổ sung vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Công an TP HCM xác định có 10 bị hại.

Những người bị bà Hằng xâm phạm bí mật đời tư, xúc phạm uy tín, danh dự là: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển)...

Trong đó, vợ chồng Thủy Tiên yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần tổng cộng gần 55 tỷ đồng; ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường hơn 43 tỷ đồng.

Nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà không đòi bồi thường, chỉ yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình. Nhà báo Hàn Ni yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Riêng bà Đinh Thị Lan không yêu cầu.

Bị Phương Hằng cho là "ăn chặn tiền từ thiện", vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đến ngân hàng sao kê hơn 177 tỷ đồng kêu gọi quyên góp hỗ trợ người miền Trung, tháng 9/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Về lý do livestream hàng trăm lần xúc phạm những người này, bà Hằng cho là bản thân mình bị họ xúc phạm trước.

Bà chủ Đại Nam khai, khi tố cáo bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, bị can yêu cầu nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng hỗ trợ mình (vì biết Hoài Linh có mối quan hệ với "thần y" này). Tuy nhiên bà chỉ nhận được sự im lặng từ phía Hoài Linh nên tức giận, livestream bày tỏ quan điểm. Sau đó, do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên mạng bênh vực Hoài Linh, có phát ngôn xúc phạm mình nên bà đáp trả.

Với trường hợp tấn công Vy Oanh, bà Hằng giải thích, nữ ca sĩ trước đó đăng một bài viết mà trong phần bình luận cô trả lời có nội dung "móc máy, xỉa xói" việc bà ủng hộ đất để chính quyền bán lấy tiền phòng chống Covid-19.

Với Hàn Ni, bà Hằng cho là nhà báo đã nhiều lần phát ngôn xúc phạm mình, chống phá Công ty Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Còn ông Nguyễn Đức Hiển khi trả lời phỏng vấn trên VOV (thuộc Đài tiếng nói Việt Nam) đã quy kết bà về tội danh 331 và có các bài viết, video trên Facebook, YouTube cá nhân đưa ra thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến quyền lợi của bà và Công ty Đại Nam.

Riêng vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên - Công Vinh, bà Hằng cho rằng họ hoạt động từ thiện không minh bạch, ăn chặn tiền từ thiện của nhân dân nên cần phải nói. Những người còn lại, bị can cho là "một tổ chức chống phá ngầm" đối với mình và Công ty Cổ phần Đại Nam.

Quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận các thông tin nói về những người này là do mình "nằm mơ", lấy trên Internet và chưa được kiểm chứng.

Bà Hằng và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân trong một buổi livestream.

Đây là lần thứ tư Công an TP HCM ra kết luận điều tra về vụ án (trong đó 3 lần điều tra bổ sung). Bà Hằng cùng 4 đồng phạm là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (cựu giảng viên Đại học Luật TP HCM); Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của bà Hằng); Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty Đại Nam) bị Công an TP HCM đề nghị truy tố tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngoài vụ án này, Công an TP HCM cũng bắt tạm giam nhà báo Ðặng Thị Hàn Ni, luật sư Trần Văn Sỹ về cùng tội danh, sau khi xác minh đơn tố giác tội phạm của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Hằng.

Hai bị can bị cáo buộc cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến ninh trật tự, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.

Vụ án này độc lập với vụ án của bà Hằng.

Quốc Thắng - Hải Duyên