Tôi nên chuyển nhà theo vợ xuống Bình Dương hay chấp nhận cuối tuần mới gặp?

Tôi nên chấp nhận sống xa vợ hoặc nhìn vợ "bán mạng" đi về 60km mỗi ngày.

Vợ chồng tôi cưới nhau tròn hai năm. Chúng tôi vẫn chưa có con vì muốn ổn định thêm công việc, dự định năm sau mới bắt đầu kế hoạch có em bé. Hiện tại cả hai làm việc ở TP HCM, sáng đi tối về, cuối tuần cùng nhau đi siêu thị, nấu ăn, xem phim, cuộc sống tuy không dư dả nhưng khá êm đềm. Gần đây, vợ nhận được lời mời làm việc ở Bình Dương.

Công việc mới tốt hơn, môi trường ổn định và có cơ hội phát triển lâu dài. Tôi thực sự mừng cho vợ vì cô ấy đã trăn trở rất nhiều mới quyết định thử sức. Điều khiến tôi băn khoăn là chỗ làm mới cách nơi ở hiện tại hơn 30 km. Nếu tiếp tục ở TP HCM, mỗi ngày vợ phải đi về gần 60 km, rất vất vả, nhất là khi chúng tôi dự định có con.

Nếu tôi chuyển lên Bình Dương ở cùng vợ, công ty tôi lại quá xa, việc đi lại mỗi ngày không khả thi. Nghĩ đến cảnh mỗi người một nơi, cuối tuần mới gặp, tôi thấy lòng chùng xuống. Hai năm qua, chúng tôi quen với việc tối nào cũng ăn cơm chung, có chuyện gì ngồi nói với nhau. Giờ tưởng tượng cảnh căn phòng chỉ còn một người, tôi thật sự không quen nổi.

Tôi phân vân giữa việc chuyển hẳn chỗ ở để ưu tiên cho tương lai lâu dài của vợ chồng, hay tạm thời chấp nhận ở xa một thời gian, cuối tuần gặp nhau rồi tính tiếp? Tôi rất muốn nghe lời khuyên từ những ai từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo các bạn, tôi nên chọn cách nào để vừa giữ được sự gắn kết, vừa đảm bảo công việc và kế hoạch có con sắp tới?

Hải Nam