Vợ chồng sếp Sen Tài Thu ba lần đặt 26 tỷ đồng dưới đệm khi chạy án

Hà NộiVợ chồng cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương bị cáo buộc ba lần mang balo đựng tổng 26 tỷ đồng đến cất dưới đệm để nhờ "chạy án".

Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam cùng bà Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Sen Tài Thu và Nguyễn Thị Thùy Linh, cựu Phó tổng giám đốc Sen Tài Thu, vừa bị VKSND thành phố Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai người bị cáo buộc lừa "chạy án" cho Hương là hai chị em ruột Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Thị Ngọc Lan. Tú hiện đối mặt tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Lan về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, tháng 5/2023, bà Hương nhận được giấy triệu tập của Cơ quan Cảnh sát điều tra yêu cầu giải trình nội dung có liên quan huy động vốn của Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam. Lo sợ liên đới sai phạm và bị xử lý trước pháp luật, Hương tìm người tác động nhằm xin được giảm nhẹ.

Hương nói chuyện bị triệu tập với Tú và được giới thiệu chị gái quan hệ rộng, đặc biệt là ngành công an, có thể giúp "chạy án".

Song thực tế, Lan không có nghề nghiệp ổn định và cũng không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan Sen Tài Thu. Tú dẫn hai vợ chồng Hương đến gặp Lan.

Để Hương tin tưởng, Lan nói sẽ gọi điện thoại cho một số người nhờ giúp đỡ. Nhưng trên thực tế, Lan không gọi điện cho ai, cũng không nhờ ai giúp đỡ công việc của nữ Giám đốc Sen Tài Thu, cáo trạng nêu.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu tổng giám đốc Sen Tài Thu. Ảnh: Sen Tài Thu

Nhét 10 tỷ đồng dưới đệm

Khi bàn bạc tại nhà riêng, Lan yêu cầu "muốn lo được việc" phải chuẩn bị 30 tỷ đồng để cảm ơn người giúp "nhấc" Hương ra khỏi vụ việc đang bị điều tra sai. Nếu Hương bị khởi tố cũng sẽ giúp để được giảm án.

Từ tháng 9/2023, Hương nhiều lần chuyển tổng cộng 25 tỷ đồng cho Lan.

Lần đầu tiên vào tháng 9/2023, sau khi Lan gọi điện, chồng Hương trực tiếp cầm 10 tỷ đồng đến nhà và cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái Lan. Khoảng một tuần sau, Lan thông báo đã chi một tỷ đồng "lo việc", còn lại 9 tỷ, tuy nhiên vẫn cần mang sang sớm 20 tỷ đồng còn lại.

Sau buổi gặp này, Tú sang nhà Hương ở cùng khu chung cư thì thấy chồng Hương đã chuẩn bị sẵn 11 tỷ đồng đựng trong hai ba lô. Một ba lô 5 tỷ đồng đưa cho Tú đeo. Ba lô còn lại anh này trực tiếp đeo để cùng đi bộ sang nhà Lan.

Khi Tú và chồng Hương đến, Lan bảo cất tiền vào gầm giường trong phòng ngủ. Làm theo lời gia chủ, hai người nhấc đệm giường lên và cùng nhau lấy tiền trong hai ba lô xếp vào.

Nhận tiền xong, Lan dẫn Tú và vợ chồng Hương đến gặp một nam luật sư nhờ tư vấn pháp lý. Khi ra về, Lan để lại một túi xách bên trong chứa một tỷ đồng. Cáo trạng nêu, luật sư đã yêu cầu nhận lại nhưng Lan từ chối.

Đến đầu tháng 10/2023, Lan nói "đã dùng hết 20 tỷ đồng để lo việc", giờ cần thêm 5 tỷ đồng cảm ơn anh em. Giống như hai lần trước, chồng Hương và Tú lại xếp tiền vào gầm giường.

VKS cáo buộc, Lan nhận tổng cộng 26 tỷ đồng và không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp. Lan sử dụng 9,5 tỷ đồng mua một căn hộ chung cư, 10 tỷ đồng gửi tiết kiệm đứng tên con gái. Hiện, Lan và Tú tự nguyện giao nộp 25 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt.

Về số tiền một tỷ đồng đưa cho luật sư, VKS xác định ông này không đưa ra thông tin gian dối, không hứa hẹn cam kết, không có mục đích chiếm đoạt tài sản, do vậy không có căn cứ xử lý vai trò đồng phạm.

Với bị can Tú, VKS cho rằng biết rõ chị gái không có chức năng giải quyết vụ việc nhưng vẫn làm cầu nối "chạy án". Các lần vợ chồng Hương đưa tiền đều thông qua Tú. Không được chia lợi ích, nhưng hành vi của Tú đã giúp sức tích cực cho Lan chiếm đoạt 26 tỷ đồng.

Cựu chủ tịch Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa trước khi bị khởi tố. Ảnh: Sen Tài Thu

Ngoài hành vi trên của nhóm trên, VKS cáo buộc, từ khoảng 10/2020 đến 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, bà Hòa cùng Linh, Hương đã bàn nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Sen Tài Thu. Mục đích để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của bà Hòa.

Thế nhưng sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông. Tin vào quảng cáo của nhóm Sen Tài Thu, 459 nhà đầu tư chuyển tổng số hơn 1.726 tỷ đồng dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của bà Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, bà Hòa và cấp dưới đã dùng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Hơn 988 tỷ đồng còn lại, bà Hòa cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt.

Hiện 266 bị hại đã gửi đơn tố cáo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tổng hơn 971 tỷ đồng. Trong số này, họ được các bị can trả hơn 213 tỷ đồng. VKS cáo buộc bà Hòa, Linh, Hương phải có trách nhiệm nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính để cùng khắc phục hoàn trả tiền cho 266 bị hại với hơn 757 tỷ đồng.

Phạm Dự