Vợ chồng đồng cam cộng khổ 13 năm để mua nhà ở TP HCM

Việc hiện thực hóa ước mơ có chỗ ở ổn định, có nhà thành phố là khát vọng chúng tôi kiên định lựa chọn, chấp nhận hy sinh nhiều thứ.

Vợ chồng tôi bằng tuổi, đều xuất thân từ tỉnh miền Trung. Chồng học và làm ở Sài Gòn, tôi học và làm ở Hà Nội. Tôi mất năm rưỡi sau khi tốt nghiệp đại học mới ổn định công việc. Tuy nhiên, may mắn là công việc tôi lựa chọn phù hợp chuyên môn, đúng đam mê cũng như khả năng của bản thân; cộng với tính chăm chỉ, chịu khó, không ngại bất kỳ khó khăn nào nên tôi khá chủ động, hoàn thành tốt, thậm chí xuất sắc mọi việc được giao.

Năm 2008 tôi bắt đầu tiết kiệm được từ lương, thu nhập thụ động khác và có ý định đi coi nhà. May mắn cho tôi là được ở cùng hai người bạn gái thân học và làm về tài chính nên các bạn dạy cho tôi cách tiết kiệm từ những sổ tiết kiệm nhỏ nhất. Với công việc và thu nhập cũng như bố mẹ hỗ trợ, sang năm 2011-2012 tôi sẽ mua được nhà ở Hà Nội.

Ngược lại, anh học và làm ở Sài Gòn, tính tình chăm chỉ, sẵn sàng chấp nhận mọi khổ cực nên dù đi học mà không xin tiền bố mẹ, sẵn sàng không về Tết để làm thêm, tự trang trải mọi thứ. Ra trường anh tự xin việc, mua xe máy. Năm 2007, có vài triệu đồng, anh đánh liều mua miếng đất nhỏ xíu, giá 90 triệu đồng, cơ bản là bằng tiền vay anh em, bố mẹ. Trên miếng đất không sổ, hẻm nhỏ xíu, có căn phòng trọ, anh không phải ở thuê nhưng cuộc sống rất khó khăn.

Năm 2010 chúng tôi gặp lại nhau sau nhiều năm không liên lạc trong một lần tôi vào Sài Gòn công tác. Có lẽ do là bạn cũ, chung nhiều bạn thân, vì thế chỉ sau năm tháng chúng tôi cưới. Chỉ mấy tháng này, toàn bộ tiền tích góp của tôi đã dồn cho chồng trả nợ mua đất, tiền học thêm, tổ chức cưới... Mấy đứa bạn ở ngoài Hà Nội đều cho rằng tôi rất "ngu ngốc" khi gần như dồn toàn bộ vốn liếng để dành cho chồng, bỏ hết công việc tốt để dấn thân vào xứ lạ. Tôi nghĩ rằng, việc gặp lại và nên duyên với nhau là may mắn. Tôi luôn có niềm tin về người chồng này, ở khía cạnh bản lĩnh và tình yêu dành cho tôi. Có thể đó là động lực duy nhất mà tôi bỏ tất cả tương lai ở Hà Nội để bước vào hành trình mới, mà khó khăn nằm ngoài sự hình dung của người vốn cứng đầu như tôi.

Đổi công việc, tôi bắt đầu từ số không. Lạ tiếng, lạ đường, lạ thói quen, không còn bất kỳ mối quan hệ hữu ích nào cho công việc, đồng nghiệp ban đầu khá xa cách... khiến tôi như rơi vào bế tắc. Rồi những lúc khó khăn nhất, nước mắt đầm đìa, tôi vẫn tự nhủ: "Không còn đường lùi đâu, đã vào đây là phải đương đầu với tất cả, phải ở lại được một cách đàng hoàng nhất". Chồng làm khác mảng, không thể hiểu hết nhưng luôn động viên, an ủi những lúc tôi bi quan nhất. Lúc đầu, chúng tôi dự tính ở tạm tại căn phòng nhỏ trên đất của chồng, tiết kiệm rồi mới xây. Nhưng hàng xóm xây nhà, nâng nền khiến căn phòng của chúng tôi lọt thỏm, ngập nước, chúng tôi phải xây nhà, tổng kinh phí năm 2011 là 400 triệu đồng, trong số này phải vay của chị gái 200 triệu đồng. Đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất của hai vợ chồng, nhiều khi gộp cả hai ví lại không đủ 50 nghìn đồng.

Từ một cô gái thong dong tiền bạc, tôi bập vào cuộc sống gia đình xa quê với muôn vàn khó khăn. Giai đoạn này, tôi vẫn giấu bố mẹ đẻ sự khó khăn của mình. Còn những đứa bạn thân, tôi cũng không dám nói rằng: "Tao đang khó khăn". Có những cuộc hẹn, bạn tôi và người yêu ăn ở khách sạn cao cấp, hẹn vợ chồng tôi, dù bạn mời nhưng thực sự chúng tôi còn không có đủ tiền đi taxi đến. Chúng tôi chỉ biết im lặng, từ chối những cuộc hẹn tốn kém, rồi cày cuốc, làm thêm, tiết kiệm hết sức trong cuộc sống.

Năm 2012, tôi sinh bé đầu lòng; năm 2014 trả xong nợ, bắt đầu dư. Do đi làm xa 14 km, việc di chuyển với tôi khá vất vả. Trong một lần suýt té xe, vợ chồng bắt đầu hành trình tìm nhà khác. Tôi còn nhớ, năm 2015 đến đầu năm 2016, cứ cuối tuần là vợ chồng và con đưa nhau đi coi nhà. Lúc đó, ước mơ của chúng tôi là căn chung cư cũ ở quận Gò Vấp để rút ngắn thời gian đi làm. Giữa năm 2016, chúng tôi quyết định mua căn chung cư cũ 60 m2 tại trung tâm quận Gò Vấp với giá 900 triệu đồng. Nhà có sổ, chúng tôi vay ngân hàng 300 triệu đồng, trả tiền mặt 500 triệu đồng, vay chị gái 100 triệu đồng.

Một năm sau chúng tôi đã trả xong nợ cho chị và ngân hàng. Nhà quận 12 chúng tôi cho thuê một năm, sau đó bán với giá 640 triệu đồng, đây là khoản dư lớn đầu tiên của tôi khi vào Sài Gòn. Ở căn chung cư cũ tiện đi lại nhưng không có bất kỳ tiện ích nào. Năm 2018, tôi sinh bé thứ hai. Năm 2019, vợ chồng tôi lại tiếp tục đi coi nhà khi số dư chúng tôi tiết kiệm đã nhiều lên. May mắn là hai năm dịch bệnh, công việc của vợ chồng không bị ảnh hưởng. Năm 2022, chúng tôi bán căn hộ cũ.

Vợ chồng tôi mua căn hộ mới có tiện ích hơn, gần chỗ làm của chồng, trung tâm hơn với giá 3,9 tỷ đồng. Mua nhà mới chúng tôi không nợ nần gì. Hai lần vay tiền chị gái, tôi đều trả đúng hạn, chị không tính lãi nhưng chúng tôi đã hỗ trợ chị rất nhiều khi con chị vào Sài Gòn học tập, xin việc. Hiện tại, chúng tôi đã mua được một miếng đất 60 m2 có nhà cấp bốn cho thuê, coi như của để dành cho con. Giờ chúng tôi không còn quá áp lực về tài chính, chỉ cần con cái khỏe mạnh, gia đình luôn vui vẻ. Tôi không có khiếu mua bán nhà cửa để sinh lời mà chỉ đi tìm nhà theo nhu cầu ở thật. Việc mua nhà chúng tôi tìm hiểu rất lâu, từ vị trí cho đến tiện ích, cân nhắc kỹ lưỡng về phương án tài chính để không bị áp lực. Căn nào có thích đến mấy mà khả năng khó cân đối, vợ chồng đều nhanh chóng gạt đi.

Tôi chia sẻ hành trình 13 năm mua đất, xây nhà, chuyển nhà, bán nhà của vợ chồng mình để nghiệm ra rằng, mọi khó khăn đối với vợ chồng trẻ tỉnh lẻ lên thành phố có thể khác nhau về mức độ, tính chất nhưng đều khắc nghiệt như nhau. Hành trình 13 năm đó, chúng tôi phải chấp nhận từ bỏ các thói quen tốn kém, những gì mất thời gian mà không sinh ra tài chính. Thời gian dài đó, chúng tôi chỉ có mục đích sống duy nhất là khỏe và đồng cam cộng khổ để trụ lại được thành phố nên chỉ có làm và làm không mệt mỏi, nề hà.

So với bạn bè, chúng tôi chưa là gì về tài chính. So với xung quanh, chúng tôi cũng chỉ là một cặp vợ chồng bình dân, còn nhiều lo toan. Chúng tôi chỉ so sánh với chính chúng tôi 13 năm về trước, lúc tôi mắt nhòe nước vì bước chân vào cuộc sống hôn nhân xa quê quá nhiều gánh nặng mưu sinh, không có người thân bên cạnh để sẻ chia và hai cái ví nằm xẹp lép trong căn xép nhỏ ngập nước, thấy ngày mai còn cả hành trình dài mà cố gắng, phấn đấu kiếm tiền bằng bàn tay, khối óc của mình.

May mắn là điều không thể tách khỏi cuộc sống, chúng tôi may mắn vì có sức khỏe, công việc ổn định và có sự hỗ trợ cần thiết của gia đình. Nhưng nếu không đặt ra mục tiêu, hy sinh vì mục tiêu an cư, mọi sự may mắn sẽ không được tận dụng hiệu quả để biến ước mơ thành hiện thực. Trên đây là cuộc sống của chúng tôi với các bạn, cũng mong nhận được những lời chia sẻ của mọi người.

Diệp Lan

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc